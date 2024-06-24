Диетолог перечислил плюсы и минусы популярных летних напитков

Не все напитки подходят для утоления жажды в жару. Что лучше пить, а от каких напитков воздержаться, рассказала KP.Ru врач-терапевт, диетолог Юлия Чехонина.

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По ее словам, лучше всего для утоления жажды подойдет вода комнатной температуры. Особенно полезна будет минералка, поскольку летом люди теряют из организма не только влагу, но и минеральные вещества. Выбрать при этом лучше "столовую" или "лечебно-столовую" воду, а вот лечебную не стоит - ее можно пить только по назначению врача.

Кстати, вода из холодильника может спровоцировать местное переохлаждение и вызвать летнюю простуду или ангину. Так что холодную воду лучше не пить, уточнила врач.

Домашний лимонад - вода с лимоном, мятой и базиликом - тоже хорошо утолит жажду, освежит и немного расслабит.

Также хорошо утоляет жажду кефир, плюс в нем содержится белок. Но он может сработать и как слабительное средство - это минус.

Компот и морс лучше пить домашнего приготовления, без сахара. Чем меньше сахара в таком напитке, тем лучше он утоляет жажду. Если вы их купили, лучше разбавьте водой.

И зеленый, и черный чай тоже полезнее пить комнатной температуры. А вот черным кофе жажду лучше не утолять. Если его и пить, то без сахара и комнатной температуры. Но из-за горьковатого вкуса он может усилить жажду, плюс - обладает мочегонным действием.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.