Терапевт порекомендовал четыре рецепта чая для поддержания иммунитета

Стало известно, какой чай лучше всего поддержит иммунитет
Даже летом есть высокая вероятность подхватить вирус и свалиться с простудой. Чтобы снизить риски, достаточно добавить в свой рацион летние чаи, которые обладают поддерживающим эффектом для иммунитета. Терапевт Ольга Петренко рекомендует самые вкусные рецепты чая на замену вашему любимому кофе.
Апельсиново-ягодный чай
Что нам понадобится:
- Черный чай;
- Половина апельсина;
- Замороженные ягоды;
- Мед.
Как готовим:
Нарезаем апельсин на несколько долек. Кладем апельсин в чайник, туда же забрасываем ягоды. Добавляем чай и заливаем кипятком. Даем напитку настояться пять минут. Добавляем мед в чашку и заливаем чаем. Можно украсить чашку долькой апельсина.
Малиново-апельсиновый чай
Что нам понадобится:
- Черный или зеленый чай (листовой);
- Малина — 70 г;
- Апельсин — 100 г;
- Мед.
Как готовим:
Превращаем свежую малину в пюре. Разминаем апельсин, чтобы он дал сок, добавляем к малиновому пюре и все вместе помещаем в заварочный чайник. Засыпаем чай. Заливаем кипятком и даем настояться десять минут. На дно чашки кладем мед и заливаем чаем.
Смородиновый чай
Что нам понадобится:
- Черный чай;
- Черная смородина — 30 г;
- Половинка яблока;
- Листья смородины.
Как готовим:
Измельчаем ягоды смородины так, чтобы получилась кашица. Мелко режем яблоко и измельчаем листья смородины. Смешиваем все ингредиенты, перекладываем в заварочный чайник, засыпаем листовой чай и заливаем кипятком. Когда чай настоится, можно разливать по чашкам.
Липовый чай
Что нам понадобится:
- Липовые цветки;
- Черника;
- Ромашка в сухом виде;
- Мед.
Как готовим:
Смешиваем липовые цветки с черникой и ромашкой. Заливаем кипятком и настаиваем 15 минут. По желанию можно процедить настой. Разливаем по чашкам и заменяем сахар медом.