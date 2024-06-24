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Стало известно, какой чай лучше всего поддержит иммунитет

Даже летом есть высокая вероятность подхватить вирус и свалиться с простудой. Чтобы снизить риски, достаточно добавить в свой рацион летние чаи, которые обладают поддерживающим эффектом для иммунитета. Терапевт Ольга Петренко рекомендует самые вкусные рецепты чая на замену вашему любимому кофе.

Терапевт порекомендовал четыре рецепта чая для поддержания иммунитета
© unsplash

Апельсиново-ягодный чай

Что нам понадобится:

  • Черный чай;
  • Половина апельсина;
  • Замороженные ягоды;
  • Мед.

Как готовим:

Нарезаем апельсин на несколько долек. Кладем апельсин в чайник, туда же забрасываем ягоды. Добавляем чай и заливаем кипятком. Даем напитку настояться пять минут. Добавляем мед в чашку и заливаем чаем. Можно украсить чашку долькой апельсина.

Малиново-апельсиновый чай

Что нам понадобится:

  • Черный или зеленый чай (листовой);
  • Малина — 70 г;
  • Апельсин — 100 г;
  • Мед.

Как готовим:

Превращаем свежую малину в пюре. Разминаем апельсин, чтобы он дал сок, добавляем к малиновому пюре и все вместе помещаем в заварочный чайник. Засыпаем чай. Заливаем кипятком и даем настояться десять минут. На дно чашки кладем мед и заливаем чаем.

Смородиновый чай

Что нам понадобится:

  • Черный чай;
  • Черная смородина — 30 г;
  • Половинка яблока;
  • Листья смородины.

Как готовим:

Измельчаем ягоды смородины так, чтобы получилась кашица. Мелко режем яблоко и измельчаем листья смородины. Смешиваем все ингредиенты, перекладываем в заварочный чайник, засыпаем листовой чай и заливаем кипятком. Когда чай настоится, можно разливать по чашкам.

Липовый чай

Что нам понадобится:

  • Липовые цветки;
  • Черника;
  • Ромашка в сухом виде;
  • Мед.

Как готовим:

Смешиваем липовые цветки с черникой и ромашкой. Заливаем кипятком и настаиваем 15 минут. По желанию можно процедить настой. Разливаем по чашкам и заменяем сахар медом.

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