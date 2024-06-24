Терапевт порекомендовал четыре рецепта чая для поддержания иммунитета

Даже летом есть высокая вероятность подхватить вирус и свалиться с простудой. Чтобы снизить риски, достаточно добавить в свой рацион летние чаи, которые обладают поддерживающим эффектом для иммунитета. Терапевт Ольга Петренко рекомендует самые вкусные рецепты чая на замену вашему любимому кофе.

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Апельсиново-ягодный чай

Что нам понадобится:

Черный чай;

Половина апельсина;

Замороженные ягоды;

Мед.

Как готовим:

Нарезаем апельсин на несколько долек. Кладем апельсин в чайник, туда же забрасываем ягоды. Добавляем чай и заливаем кипятком. Даем напитку настояться пять минут. Добавляем мед в чашку и заливаем чаем. Можно украсить чашку долькой апельсина.

Малиново-апельсиновый чай

Что нам понадобится:

Черный или зеленый чай (листовой);

Малина — 70 г;

Апельсин — 100 г;

Мед.

Как готовим:

Превращаем свежую малину в пюре. Разминаем апельсин, чтобы он дал сок, добавляем к малиновому пюре и все вместе помещаем в заварочный чайник. Засыпаем чай. Заливаем кипятком и даем настояться десять минут. На дно чашки кладем мед и заливаем чаем.

Смородиновый чай

Что нам понадобится:

Черный чай;

Черная смородина — 30 г;

Половинка яблока;

Листья смородины.

Как готовим:

Измельчаем ягоды смородины так, чтобы получилась кашица. Мелко режем яблоко и измельчаем листья смородины. Смешиваем все ингредиенты, перекладываем в заварочный чайник, засыпаем листовой чай и заливаем кипятком. Когда чай настоится, можно разливать по чашкам.

Липовый чай

Что нам понадобится:

Липовые цветки;

Черника;

Ромашка в сухом виде;

Мед.

Как готовим:

Смешиваем липовые цветки с черникой и ромашкой. Заливаем кипятком и настаиваем 15 минут. По желанию можно процедить настой. Разливаем по чашкам и заменяем сахар медом.