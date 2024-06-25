Эксперты перечислили кухни, которые чаще всего выбирают путешественники

Сервис доставки еды признал Удмуртию третьей по популярности региональной кухней России среди путешественников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды к поездам и самолетам «ЕдуЕм».

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В период с 1 апреля по 10 июня включительно были проанализированы все заказы россиян в поезда.

На долю кухни Удмуртии приходится 16% всех заказов. Внимание путешественников чаще всего привлекали перепечи, табани, пельмени и суп пуштэм. Сразу за Удмуртией расположилась уральская кухня с супами в хлебных тарелках. Пятое место разделили кухни Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Самой популярной среди путешественников стала карельская кухня с куриной грудкой и жареным судаком, а на втором месте расположился Татарстан со своими блюдами: эчпочмак, чак-чак и шурпа.