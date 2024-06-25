Специалист назвал пять лучших гипоаллергенных продуктов

Полина Васильева, специалист из Роспотребнадзора, перечислила основные продукты питания, минимизирующие риск аллергических реакций.

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Многие люди страдают от пищевой аллергии, поэтому вопрос о безопасных продуктах для них всегда актуален. Правильно подобранное питание становится ключевым элементом в обеспечении здоровья и благополучия.

Согласно ВОЗ, аллергические заболевания признаны одной из главных проблем здравоохранения, затрагивающих до 40% населения мира. Гипоаллергенная диета, разработанная Андреем Адо, остается востребованной и сегодня, предлагая рацион, способный облегчить симптомы аллергии.

Специалисты выделяют 5 продуктов, которые должны стать основой гипоаллергенного рациона.

Гречневая каша – источник белка, магния и железа. Она способствует укреплению здоровья и насыщению организма необходимыми веществами.

Хлеб из цельнозерновой муки – обогащен сложными углеводами и клетчаткой, которые нормализуют работу пищеварительной системы и снижают вредный холестерин в крови.

Отварная нежирная говядина – ценный источник легкоусвояемого белка, а также витаминов группы В, D и А. Помогает насыщению организма аминокислотами. Немаловажно, что этот вид мяса богат железом, цинком, фосфором, кальцием и другими полезными веществами.

Отварной или запеченный картофель – кроме того, что эта еда простая и сытная, она содержит антиоксиданты и клетчатку, играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Зелень (укроп, петрушка) – источник витаминов и микроэлементов, обогащает рацион и улучшает вкусовые качества блюд.

Эти продукты не только помогают снизить риск аллергических реакций, но и способствуют поддержанию сбалансированного и здорового питания.