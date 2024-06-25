Рецепт варенья без сахара из клубники для диабетиков

Сегодня расскажем, как сварить варенье из клубники без сахара. Такой рецепт подойдет диабетикам, а также тем, кто следит за своей фигурой.

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Ингредиенты:

Клубника — 1 кг;

Вода — 1 стакан;

Фруктоза — 200 г.;

Лимонная кислота в порошке — 2 г.

Ягоды перебрать, удалить испорченные, удалить плодоножки, промыть и откинуть на дуршлаг. Когда лишняя вода стечет — разрезать все ягоды пополам вдоль. В тазик для варенья вылить воду, добавить 100 г фруктозы и лимонную кислоту. Вскипятить, выложить ягоды в кипящий сироп. Через минуту снять с огня, накрыть таз марлей и остудить.

После этого добавить в массу оставшиеся 100 г фруктозы, поставить на плиту и варить на медленном огне 20 минут после закипания, помешивая и снимая пену. Затем снять с огня, остудить в течение двух-трех часов и разлить по стерилизованным банкам. Закатать или закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать варенье без сахара в холодильник. Такое лакомство диабетикам можно употреблять ежедневно.

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