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Варенье из клубники для диабетиков: готовим без сахара

Сегодня расскажем, как сварить варенье из клубники без сахара. Такой рецепт подойдет диабетикам, а также тем, кто следит за своей фигурой.

Рецепт варенья без сахара из клубники для диабетиков
© unsplash

Ингредиенты:

  • Клубника — 1 кг;
  • Вода — 1 стакан;
  • Фруктоза — 200 г.;
  • Лимонная кислота в порошке — 2 г.

Ягоды перебрать, удалить испорченные, удалить плодоножки, промыть и откинуть на дуршлаг. Когда лишняя вода стечет — разрезать все ягоды пополам вдоль. В тазик для варенья вылить воду, добавить 100 г фруктозы и лимонную кислоту. Вскипятить, выложить ягоды в кипящий сироп. Через минуту снять с огня, накрыть таз марлей и остудить.

После этого добавить в массу оставшиеся 100 г фруктозы, поставить на плиту и варить на медленном огне 20 минут после закипания, помешивая и снимая пену. Затем снять с огня, остудить в течение двух-трех часов и разлить по стерилизованным банкам. Закатать или закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать варенье без сахара в холодильник. Такое лакомство диабетикам можно употреблять ежедневно.

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