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Орешки с вареной сгущенкой: готовим любимое лакомство из детства

Купить готовые орешки с вареной сгущенкой сегодня не проблема. Однако как же приятно приготовить этот десерт своими руками!

Рецепт орешек с вареной сгущенкой
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Сливочное масло — 250 г;
  • Яйца — 2 шт;
  • Разрыхлитель — 5 г;
  • Ванильный сахар — 1 пакетик;
  • Вареная сгущенка — 1 банка;
  • Грецкие орехи — по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Отделить белки от желтков. Перемешать сахар с желтками. Перемешать муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, добавить мягкое масло и все хорошо замесить;
  • Взбить в пену белки. Добавить желтки с сахаром к тесту. Перемешать. Затем добавить к тесту взбитые белки, осторожно перемешать. Тесто получается некрутое, немного липкое;
  • Разогреть орешницу, немного смазать маслом формочки. Отщипывая от теста кусочки, сформировать шарики и выложить в орешницу. Накрыть крышкой. Готовить 4 минуты. Осторожно достать. Обрезать лишние края. Добавить к вареной сгущенке грецкие орешки и обрезки от теста, перемешать;
  • Наполнить половинки начинкой и соединить вместе.
Еда