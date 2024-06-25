Рецепт орешек с вареной сгущенкой

Орешки с вареной сгущенкой: готовим любимое лакомство из детства
Купить готовые орешки с вареной сгущенкой сегодня не проблема. Однако как же приятно приготовить этот десерт своими руками!
Ингредиенты:
- Мука — 400 г;
- Сахар — 100 г;
- Сливочное масло — 250 г;
- Яйца — 2 шт;
- Разрыхлитель — 5 г;
- Ванильный сахар — 1 пакетик;
- Вареная сгущенка — 1 банка;
- Грецкие орехи — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отделить белки от желтков. Перемешать сахар с желтками. Перемешать муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, добавить мягкое масло и все хорошо замесить;
- Взбить в пену белки. Добавить желтки с сахаром к тесту. Перемешать. Затем добавить к тесту взбитые белки, осторожно перемешать. Тесто получается некрутое, немного липкое;
- Разогреть орешницу, немного смазать маслом формочки. Отщипывая от теста кусочки, сформировать шарики и выложить в орешницу. Накрыть крышкой. Готовить 4 минуты. Осторожно достать. Обрезать лишние края. Добавить к вареной сгущенке грецкие орешки и обрезки от теста, перемешать;
- Наполнить половинки начинкой и соединить вместе.