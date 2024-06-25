Рецепт орешек с вареной сгущенкой

Купить готовые орешки с вареной сгущенкой сегодня не проблема. Однако как же приятно приготовить этот десерт своими руками!

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Ингредиенты:

Мука — 400 г;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 250 г;

Яйца — 2 шт;

Разрыхлитель — 5 г;

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Вареная сгущенка — 1 банка;

Грецкие орехи — по вкусу.

Процесс приготовления: