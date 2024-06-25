Яйцо пашот: простой рецепт французского деликатеса

Готовим яйцо пашот в пакете за 3 минуты: очень простой рецепт
Яйцо пашот — это французский деликатес из яйца, сваренного без скорлупы. Приготовить его куда проще, чем можно подумать. Делимся рецептом яйца пашот в пакете — легкой альтернативой традиционному способу приготовления.
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт.;
- Специи — по желанию;
- Растительное масло для смазывания.
Способ приготовления
Застелите дно миски или кружки пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Смажьте его поверхность маслом. Разбейте в емкость яйцо. Старайтесь не повредить желток, не перемешивайте.
Завяжите пленку в кулек. Чем ближе узел будет к яйцу, тем лучше.
Вскипятите воду в неглубокой емкости. Погрузите в нее кулек, держите три минуты.
Достаньте мешочек из кипятка, разрежьте, выложите яйцо на блюдце. Посыпьте приправами по желанию.
Яйцо пашот в пакете можно подать на хрустящем тосте или добавить в салат.
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