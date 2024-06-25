Простой рецепт варенья из черной смородины на зиму

Черносмородиновое варенье — идеальное домашнее лакомство. Оно отличается кисло-сладким вкусом и богато витаминами. Рассказываем, как закрутить банки с вареньем из черной смородины на зиму.

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Ингредиенты

Черная смородина — 1 кг;

Сахар — 1 кг (можно менять пропорции по вкусу);

Вода — 300–350 мл.

Способ приготовления

Ягоды промойте, удалите шелуху. Выложите в емкость для варки. Засыпьте сахаром, смешайте, накройте крышкой или полотенцем. Уберите в холодильник на 8 часов (или на ночь).

Залейте смородину в сахаре водой, поставьте на огонь. После закипания собирайте пенку.

Варите на слабом огне около 1 часа до загустения сиропа. При необходимости увеличьте время варки, чтобы получить желаемую консистенцию.

Разлейте варенье по стерилизованным банкам, крепко закройте.

Варенье из черной смородины на зиму готово!

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