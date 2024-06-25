Шев-повар поделился рецептом пасты из кабачков

Кабачок — это сезонный овощ, который можно жарить, варить, тушить, запекать или готовить на гриле. Шеф-повар Илья Ткачёв поделился с «Клопс» неожиданным рецептом блюда, которое состоит из стеблей и листьев цукини.

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В летний сезон этот овощ растёт практически на каждой грядке и всегда под рукой, говорит Ткачёв. Оладьями и лодочками с фаршем уже никого не удивить. Гораздо внезапнее — цукини-паста без макаронных изделий!

«Куст кабачков имеет крупные листья и полые стебли, которые так же, как и плоды, можно употреблять в пищу. Именно на них следует делать акцент», — отметил шеф-повар.



Рецепт пасты из цукини

Листья кабачков со стеблями — 400 г;

Кабачок — 1 шт средних размеров;

Твёрдый сыр — 50 г;

Небольшой кубик сливочного масла;

Соль, перец по вкусу.

Приготовление

Зелень необходимо очистить от колючек и твёрдых волокон. Это можно сделать с помощью овощечистки. Далее всё хорошенько промываем и нарезаем стебли наискосок, чтоб получились небольшие трубочки.

«Форма должна напоминать макаронные изделия — пасту пенне», — пояснил специалист.



Затем всё отвариваем 30 секунд в подсоленной воде. Выкладываем содержимое в холодную воду, в неё лучше добавить лёд. Это нужно, чтобы продукт быстро остыл и прекратил приготовление;

Листья кабачка ошпариваем и нарезаем мелкой соломкой. Они понадобятся для украшения;

Кабачок разрезаем на мелкие части и тушим в сковородке с небольшим количеством воды. Туда же добавляем соль и перец по вкусу. Когда содержимое станет мягким, сливаем лишнюю жидкость и пробиваем всё в блендере до однородной массы;

«Если смесь получилась слишком густая, то можно разбавить её бульоном, в котором томился овощ. Итоговая консистенция должна напоминать соус», — уточнил шеф-повар.



Для яркости цвета рекомендуется добавить шпинат или любую сезонную зелень. Её тоже предварительно опускают в кипяток и затем в холодную воду, а потом пробивают блендером вместе с кабачками;

Пенне из стеблей выкладываем на сковороду с небольшим количеством воды и кубиком сливочного масла. Соединяем содержимое с пюре из кабачков и всё перемешиваем на тёплой сковороде. Соус должен обволакивать каждый кусочек стебля. Как только масса немного загустеет, выкладываем пасту на тарелку;

Блюдо украшаем бланшированными листьями кабачка и сверху присыпаем тёртым твёрдым сыром и чёрным свежемолотым перцем.

«В качестве украшения подойдут и сезонные цветы, например, бархатцы или васильки. Домашний файн дайнинг (так называют подчёркнуто эстетичную подачу в стиле высокой кухни, — прим. ред.) готов! Это ресторанное блюдо обязательно удивит ваших близких, ведь его можно приготовить даже на даче», — заключил Илья Ткачёв.



Шеф-повар рассказал, как приготовить соус, который подходит к любому виду мяса.