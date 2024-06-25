Чайный гриб: как выращивать и пить

Что такое чайный гриб

У чайного гриба множество названий — комбуча, японский гриб, китайский гриб, японский гриб и даже маньчжурский гриб. Все дело в том, что этот продукт попал в Россию с Востока. Из нашей страны он распространился по остальной Европе. К середине XX века чайные грибы выращивали и немцы, и французы, и англичане.

Долгое время ученые предполагали, что чайный гриб — это отдельный организм. Однако современные исследователи считают, что этот продукт — результат симбиоза определенных бактерий и дрожжей, а также генной трансформации.

Внешне чайный гриб напоминает плоский диск или медузу — все из-за того, что выращивали его, как правило, в трехлитровых банках. Состав конкретного чайного гриба зависит от его происхождения, но в любом случае в этом продукте будут содержаться сахар, органические кислоты.

Напиток, который получается из чайного гриба, в нашей стране называют чайным квасом.

В процессе брожения дрожжи превращают сахар в алкоголь и углекислый газ, а бактерии преобразуют алкоголь в уксусную кислоту. Однако итоговое содержание этилового спирта в напитке минимальна, а его крепость редко превышает 1%.

Чем полезен чайный гриб для организма

На Востоке чайный гриб часто используют в альтернативной медицине. Раньше и в СССР верили, что такой напиток очень полезен — содержит много витаминов, обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами. Однако исследования последних лет не выявили высокого содержания витаминов или антиоксидантов в чайных грибах.

Так чем же все-таки полезен чайный гриб для организма? Недавно американские ученые провели интересный эксперимент. Они давали напиток из чайного гриба подопытным червям. Так исследователи выяснили, что регулярное употребление этого напитка способствовало похудению. А еще благодаря напитку из чайного гриба содержание жира в организме снижается. Так что его можно смело пить всем, кто сидит на диете.

Другое современное исследование показало, что напиток из чайного гриба также снижает уровень сахара в крови и улучшает метаболизм. Поэтому американские ученые даже посоветовали перейти на подобный напиток диабетикам. Так что чайный гриб вполне можно считать полезным для организма.

Как выращивать чайный гриб

Мы рассказали, чем полезен чайный гриб для организма. А как все же приготовить такой напиток дома?

Сегодня мода на чайный гриб вернулась в нашу страну. Его можно купить во многих магазинах, у продавцов на маркетплейсах. Делимся рецептом, как приготовить напиток из чайного гриба.

Чтобы дома вырастить собственный чайный гриб и получить чайный квас, вам понадобятся следующие ингредиенты:

культура чайного гриба;

вода — 500 мл;

чай листовой — 5 ст. л.;

сахарный песок — 5–7 ст. л.

Растворите сахар в заварке крепкого отборного чая.

Когда напиток остынет, процедите его и отправьте в трехлитровую стерилизованную банку.

Покройте банку марлей, отставьте подальше — в место, где темно, тепло и сухо.

Если через недели две-три на поверхности жидкости появилась тоненькая пленка, то гриб хорошо растет.

Он продолжит расти следующие недель 5–7. Оптимальная толщина гриба — около 2–3 мм.

Не забывайте, что гриб следует подкармливать сахаром и чаем и дальше!

Можете забирать готовый чайный квас.

Поздравляем! Вы вырастили свой чайный гриб.