В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать лимонад

Так, при выборе газировки стоит обратить внимание на красители в составе, особенно синтетические. Они могут плохо сказаться на активности и внимании детей. В их числе - тартразин (Е102), азорубин (кармуазин, E122), желтый хинолиновый (Е104), желтый "солнечный закат" (Е110), красный очаровательный АС (Е129) и понсо 4R (E124).

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Специалисты советуют покупать напиток с минимальным содержанием сахара и подсластителя. Также не стоит пытаться утолить им жажду. С этим справится обычная вода.

Большое количества лимонада грозит отечностью конечностей и изжогой. Кроме того, отказаться от него лучше людям с повышенной кислотностью желудка, язвой и другими проблемами ЖКТ.