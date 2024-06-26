В России все большую популярность набирают фреш-бары

В крупных российских городах число фреш-баров — торговых точек со свежевыжатыми соками, смузи и другими оригинальными освежающими напитками — за год выросло на 12%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования 2ГИС. И все это — на фоне подорожания овощей и фруктов. Неужели растет благосостояние народа?

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Аналитики 2ГИС оценивали точки takeaway — навынос и без посадочных мест. Самый заметный рост — в Самаре и Ростове-на-Дону — там спрос вырос более чем на 34% и 32% соответственно. В Петербурге — на 14%, а в Москве — на 9%. В крупных городах существует много заведений общепита, которые уже приелись людям, — нужно искать интересные и свежие идеи. Поэтому как бизнес-модель концепция фреш-бара стала довольно востребована. Среди освежающих напитков там предлагают свежевыжатые соки, смузи и разнообразные коктейли на основе молока, йогурта, соков, фруктов и овощей. К тому же, как отмечают эксперты, ниша абсолютно не заполнена. И приличная конкуренция присутствует только в Москве и Петербурге. А в регионах этот бизнес не особо популярен у предпринимателей. Чтобы открыть свою точку, важно оценить локацию и наличие потенциальной аудитории, так как концепция фреш- или смузи-бара достаточно своеобразная. Такие бизнес-модели хорошо работают среди семей и любителей натуральных продуктов, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская:

«Очень многие рассматривают этот вид бизнеса как сезонный, как альтернативу традиционным кафе-мороженым, либо мороженым-островкам, и открывают такой бизнес именно в парках и каких-то сезонных локациях, в частности на курортах либо в каких-то туристических местах. Цена захода абсолютно разная и зависит от формата. Можно открыться в виде небольшой точки в парке — стоимость может составить от 1,5 млн рублей. Если мы говорим про полноценное кафе, которое нацелено не на детей, а на молодежную аудиторию, то ценник входа будет стартовать от 4-5 млн».



Эксперты отмечают, что также спрос растет за счет активно развивающегося тренда на здоровое питание. Для кого-то смузи и фреши — это что-то типа полезного десерта или просто вкусный напиток. Для других — продукт для похудения в рамках разнообразных детокс-программ. А есть и такие, кто просто подсаживается на эти напитки, потому что модно, говорит гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова:

«Несмотря на то что они даже не осознают, что есть более сытные продукты, более качественные, более даже полезные, чем смузи, но тем не менее эта мода активно поддерживается среди молодежи и, более того, очень активно пропагандируется всевозможными фитнес-блогерами. Это не сезонные истории, это история на ближайшие три-четыре года. Постепенно люди будут взрослеть, более того, будет определенная обратная связь от организма, и наступит понимание, что похудение за счет смузи — это вещь очень сложная для организма».



Что касается цены, то удовольствие это не из дешевых. Стакан фреша или смузи в 330 миллилитров обойдется на фуд-корте в 400-500 рублей. Риски на фоне подорожания фруктов и овощей у бизнеса есть, говорит основатель компании FoodSpa, которая производит детокс-соки и продукты здорового питания, Наталья Мараховская. Они пока что работают только на доставку. Фруктово-овощные миксы в бутылочках 330 миллилитров продаются за 470 рублей за штуку. Цены они не поднимали с 2021 года, хотя значительно выросла стоимость и сырья, и оборудования. В этом году их продукция подорожает на 5%, рассказывает Наталья Мараховская:

— Цену поднимать страшно, потому что у нас продукт и так дорогой. — А сырье за это время на сколько выросло? — Некоторые позиции выросли на 30%, а некоторые в два-три раза. Например, ананасы выросли в цене в четыре раза. Ананасы — это один из основных наших продуктов. — Планируете расти еще вширь? — Девять лет уже на рынке, так как видим потенциал рынка и большой приток новых клиентов, остаемся и верим, что есть куда расти.



Точек в Москве сейчас действительно много. Но ценник за что-то свежее или оригинальное одинаково высокий.

Если экспериментировать или тратить деньги не хочется, то освежиться в знойный летний день можно прохладной водой. Самой обычной. А для разнообразия можно добавить в нее лимон и мяту.