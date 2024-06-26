Омлет с грудинкой и сметаной на сковороде: ресторанный рецепт

Завтрак, по уверениям некоторых врачей, — самый важный прием пищи за день. Поэтому он должен быть вкусным и сытным. Предлагаем приготовить омлет на сметане с грудинкой по рецепту из ресторана.

© нейросеть Kandinsky

Ингредиенты:

куриное яйцо — 3 шт.;

грудинка — 50 г;

сметана 20% — 4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Грудинку порезать кубиками и обжарить на раскаленной сковороде. Яйца со сметаной взбить венчиком или блендером, добавить соль и перец. На сковороду поверх грудинки вылить смесь, накрыть крышкой и держать на среднем огне до готовности.

Готовый омлет подают со свежей мелко нарезанной зеленью и кусочком пшеничного хлеба. Если вы любите мясо, то количество грудинки в рецепте можно увеличить. Также для усиления вкуса в смесь яиц и сметаны можно добавить кусочек растопленного сливочного масла.

Как видите, приготовить омлет на сметане с грудинкой очень просто. И позавтракать так же вкусно, как в ресторане.