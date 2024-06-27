Готовим крем-суп из цветной капусты и яблок

Летом в жару аппетит куда-то пропадает и организм отчаянно требует легких блюд. На этот случай у нас имеется отличный рецепт крем-супа из яблок и цветной капусты.

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Ингредиенты:

Цветная капуста — 1.5 кг.

Лук — 4 шт.

Яблоко — 6 шт.

Сливочное масло — 50 г.

Овощные кубики бульонные — 2 шт.

Молоко — 1.5 л.

Перец, зелень — по вкусу

Процесс приготовления:

Лук нарежьте полукольцами.

Капусту при необходимости разрежьте на очень мелкие соцветия.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и порубите.

Растопите масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Не подрумянивайте его слишком сильно.

Закиньте к луку капусту и яблоки и обжаривайте еще 5 минут.

Добавьте раскрошенные бульонные кубики и молоко и доведите до кипения.

Убавьте огонь так, чтобы суп слегка кипел. Готовьте 5 минут или до мягкости ингредиентов.

Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции.

При желании перед подачей посыпьте его перцем и рубленой зеленью.