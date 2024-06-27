Когда хочется легкости! Готовим крем-суп из цветной капусты и яблок
Летом в жару аппетит куда-то пропадает и организм отчаянно требует легких блюд. На этот случай у нас имеется отличный рецепт крем-супа из яблок и цветной капусты.
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 1.5 кг.
- Лук — 4 шт.
- Яблоко — 6 шт.
- Сливочное масло — 50 г.
- Овощные кубики бульонные — 2 шт.
- Молоко — 1.5 л.
- Перец, зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
Лук нарежьте полукольцами.
Капусту при необходимости разрежьте на очень мелкие соцветия.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и порубите.
Растопите масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Не подрумянивайте его слишком сильно.
Закиньте к луку капусту и яблоки и обжаривайте еще 5 минут.
Добавьте раскрошенные бульонные кубики и молоко и доведите до кипения.
Убавьте огонь так, чтобы суп слегка кипел. Готовьте 5 минут или до мягкости ингредиентов.
Пюрируйте суп блендером до однородной консистенции.
При желании перед подачей посыпьте его перцем и рубленой зеленью.