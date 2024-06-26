Малышева назвала продукт, который нельзя совмещать с селедкой

Популярное сочетание селедки и подсолнечного масла убивает всю пользу от этих продуктов, рассказала врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Они объяснили, что витамины, которые содержатся в этих продуктах, конкурируют друг с другом за попадание в кровоток, в результате чего организм их недополучает.

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Селедка даже продается в масле, поэтому кажется, что это самое очевидное сочетание. Когда мы говорим о несовместимости, это не значит, что вы умрете. В каждом продукте есть какая-то польза, но при объединении она может пропасть, — сказала Малышева.



Селедка содержит много витамина D, который нужен лимфоцитам, чтобы успешно бороться с микробами. При его недостатке активность главных клеток иммунной системы снижается, рассказал иммунолог Андрей Продеус. В то же время подсолнечное масло богато витамином E — хорошим антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов.

Эти два витамина — жирорастворимые. Соответственно, они всасываются одним путем. Но если они оба хотят проникнуть [через стенки кишечника], они конкурируют, и не всасывается достаточное количество ни того ни другого. Это единственная проблема. Это не опасно для здоровья, но полезные вещества мы недополучаем, — объяснил кардиолог Герман Гандельман.



Витамин E из всех растительных масел глобально содержит только подсолнечное, добавила Малышева. В 100 граммах этого продукта содержатся две суточные дозы полезного вещества. Таким образом, есть решение проблемы — селедку можно совмещать с другими видами растительных масел. В то же время существует традиционное блюдо русской кухни, которое соответствует этому условию, подчеркнула телеведущая. Речь идет о селедке под шубой — в составе этого салата используется майонез, который состоит из оливкового масла, заключила она.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что роллы могут привести к ожирению и не являются диетической пищей. По ее словам, популярное блюдо, которое подают в российских ресторанах, на самом деле приготовлено «по-американски» и не является столь полезным, как японский вариант.