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Тушим говядину с томатами на сковороде: очень простой рецепт

Говядина с томатами — это сытное, сочное и простое в приготовлении мясное блюдо. Делимся простым рецептом нежной говядины, тушенной в сковороде.

Говядина с томатами на сковороде: простой рецепт
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Томаты — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Масло растительное — 2–3 ст. л. для жарки
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

Нарубите говядину и помидоры кубиками. Лук нарежьте кольцами, измельчите чеснок.

Обжарьте лук и чеснок до золотистости. Затем добавьте говядину и жарьте до появления золотистой корочки на мясе.

Добавьте помидоры к мясу. Тушите 10 минут на слабом огне, пока томаты не размягчатся. Приправьте блюдо по вкусу.

Тушеная говядина с томатами готова! Подавайте с крупами, картофелем, бататом или другими гарнирами.

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Еда