Эксперт озвучил признаки настоящего кваса в магазине

Магазинный квас у многих любителей этого напитка вызывает сомнения насчет того, стоит ли его покупать. Многие уверены, что из-за длительного срока хранения в таком напитке - одна «химия». Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов развенчал данное предубеждение. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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«Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012 из квасного сусла, получаемого из зернового сырья или продуктов его переработки, с добавлением сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий», — сказал специалист.



Наиболее простой совет — находить в магазине квас, отмеченный российским «Знаком качества». Это означает, что он проверен в независимой лаборатории и производителю подобного напитка можно доверять. В напитке не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и подсластителей.

При этом возможно добавление молочной или лимонной кислот при упрощенной технологии производства. Кроме того, допустимы фруктово-ягодное, овощное и другое растительное сырье. В напитке могут присутствовать мед и продукты пчеловодства, вода, соль и пищевые добавки.