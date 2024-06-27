Раскрыта ранее неизвестная польза растительного мяса

Кардиологи пришли к выводу, что растительные заменители мяса могут быть более полезными для сердца, чем обычное мясо, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на результаты научных исследований.Так, одно из них показало, что употребление растительного мяса в течение восьми недель снижает уровень холестерина и кровяное давление примерно на 10%. Кроме того, такая еда обладает большей питательной ценностью.

Доктор Ану Лала из кардиологической больницы Маунт-Синай Фустер в Нью-Йорке заявила, что при выборе заменителей мяса нужно обращать внимание на их состав. В частности, нужно изучить этикетку и проверить содержание натрия, количество насыщенных жиров, глютена и искусственных подсластителей в продукте. В свою очередь профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана Уолтер Уиллетт считает, что самая полезная еда — это комбинация орехов, семян, соевых продуктов и других бобовых, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, жидких растительных масел.

Диетолог Нурия Дианова ранее заявила, что в растительном молоке содержатся ненасыщенные жиры. В обычном животном молоке же содержатся насыщенные жиры, из-за которых возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции и сахарного диабета.