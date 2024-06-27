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Заправки для летних салатов: от простых до необычных

Летние салаты обычно заправляют легкими соусами на основе растительного масла, уксуса или лимонного сока. Вот несколько популярных вариантов заправок для летних салатов.

Заправки для летних салатов: от простых до необычных
© РИА Новости

Чесночная заправка

Чтобы приготовить чесночную заправку для салата, вам понадобятся:

  • 4 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. холодной воды;
  • 2 ст. л. горячего масла;
  • соль, приправы — по желанию.

Раздавите чеснок в чеснокодавке, посолите, добавьте специй. Переложите в емкость для соуса. Налейте туда воду и масло. Тщательно размешайте.

Горчичная заправка

Вот простой рецепт для приготовления горчичной заправки. Вам необходимы:

  • 3 ст. л. горчицы;
  • 2 ст. л. уксуса (можно использовать яблочный уксус или винный уксус);
  • 6 ст. л. масла (подходит оливковое или подсолнечное масло);
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
  • 1 ч. л. сахара (по желанию).

В небольшой емкости соедините горчицу, уксус и сахар. Перемешайте как следует. Медленно влейте туда же масло, постоянно мешайте. Взбивайте, пока заправка загустеет. Добавьте специи, соль, сахар.

Цитрусовая заправка

Нам понадобится:

  • 50 мл сока цитрусовых;
  • 3 ст. л. уксуса;
  • зелень (по вкусу);
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. масла.

Для этого рецепта нам понадобится контейнер с плотно прилегающей крышкой. Закиньте в него мелко нарубленный чеснок, нашинкованную зелень. Залейте туда же сок апельсина или лимона, масло, добавьте мед. Перемешайте, закройте крышкой, встряхните.

Еда