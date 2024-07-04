Кофе по-вьетнамски: в чем преимущества и как готовить

Вьетнамский кофе — это не просто напиток, а целый ритуал. Этот напиток отличается от привычных нам видов кофе не только способом приготовления, но и своим ярким, запоминающимся ароматом. "Рамблер" раскроет его преимущества и расскажет, как его приготовить.

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Преимущества вьетнамского кофе

Насыщенный вкус и аромат

Вьетнамский кофе, или cà phê sữa đá, славится своим сильным и глубоким вкусом, который достигается благодаря особым сортам кофе и способу их обжарки. Вьетнамская обжарка делает зерна более темными и маслянистыми, что придает напитку насыщенность и богатый аромат.

Кофеин для бодрости

Вьетнамский кофе обладает высокой концентрацией кофеина, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет способ быстро взбодриться и повысить свою продуктивность. Он поможет вам оставаться активным и сосредоточенным на протяжении длительного времени.

Уникальный способ приготовления

Специфика приготовления вьетнамского кофе заключается в использовании металлического фильтра (фина), который позволяет медленно пропускать воду через кофейные зерна. Этот процесс помогает раскрыть все нотки вкуса и аромата, делая напиток по-настоящему уникальным.

Экзотический и разнообразный выбор

Вьетнамский кофе можно подавать в различных вариантах: горячим или холодным, с добавлением сгущенного молока или яичного крема. Это разнообразие позволяет каждому найти свой идеальный рецепт.

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Как приготовить вьетнамский кофе

Для приготовления традиционного вьетнамского кофе потребуется несколько простых ингредиентов и специальное оборудование.

Ингредиенты:

2 столовые ложки вьетнамского молотого кофе (средне- или крупнообжаренного)

2-3 столовые ложки сгущенного молока

180 мл горячей воды

Лед (для холодного варианта)

Оборудование:

Вьетнамский кофейный фильтр (фин)

Стеклянный стакан или чашка

Инструкция по приготовлению:

Разберите вьетнамский кофейный фильтр и добавьте в него молотый кофе. Слегка утрамбуйте кофе ложкой, чтобы он равномерно распределился. Налейте сгущенное молоко в стакан или чашку. Количество молока можно регулировать в зависимости от желаемой сладости напитка. Поставьте фильтр на стакан так, чтобы он плотно прилегал к краям. Залейте немного горячей воды (около 20 мл) и дайте кофе слегка набухнуть в течение 20-30 секунд. Медленно залейте оставшуюся горячую воду в фильтр. Процесс заваривания должен занять четыре-пять минут. Вода будет медленно проходить через кофе, насыщая его вкус и аромат. После того как весь кофе пройдет через фильтр, снимите его и тщательно перемешайте напиток со сгущенным молоком. Для холодного варианта добавьте лед в стакан. Если вы предпочитаете горячий кофе, можно сразу подавать напиток.

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