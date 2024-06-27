Бефстроганов — одно из самых популярных блюд еще со времен СССР. Вот рецепт классического бефстроганова «по-совдеповски».

© Kandinsky

Для приготовления вам понадобятся 800 граммов говядины, две луковицы, столовая ложка муки, 70 граммов томатной пасты, 300 мл говяжьего бульона, 200 граммов сметаны, две столовые ложки растительного масла, соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Говядину нарежьте ломтями поперек волокон. Ломти хорошо отбейте, а затем разрежьте на полоски длиной несколько сантиметров. Разогрейте на сковороде растительное масло и поместите туда мясо — не мешая и не переворачивая. Спустя четверть часа мясо можно перемешать. Далее нарежьте лук и пожарьте вместе с мясом еще пять минут. Добавьте муку и тщательно перемешайте.

Убавьте огонь и добавьте в блюдо томатную пасту. Через пять минут введите бульон и воду. Доведите до кипения и добавьте сметану, перемешайте и добавьте специи. После закипания накройте крышкой и выставьте слабый огонь. Тушите около четверти часа или чуть более. В конце добавьте лавровый лист.

Ранее NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.