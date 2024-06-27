Салат из зеленых помидоров: пошаговый рецепт

На юге Америки популярно готовить зеленые помидоры. Их жарят, подают с мясом или как отдельную закуску. А мы делимся рецептом салата из зеленых помидоров: расскажем, как приготовить интересную закуску и даже сохранить ее на зиму.

Ингредиенты

Помидоры зеленые — около 1 кг

Морковь — 250 г

Лук — 2 шт. (больших)

Перец болгарский — 300 г

Чеснок — 3–4 зубчика

Зелень — 1 пучок

Масло подсолнечное или оливковое — 100 мл

Уксус — 100 мл

Сахар, соль — по вкусу

Способ приготовления

Зеленые помидоры как следует вымойте, нарежьте на небольшие кусочки. Морковь натрите, лук нарежьте колечками, перец — соломкой. Чеснок и любимую зелень мелко порубите.

Перемешайте все ингредиенты.

В другую посуду отправьте масло, соль, уксус, сахар. Размешайте до однородности. Вы приготовили маринад для салата: залейте им овощную смесь, перемешайте все в очередной раз.

Оставьте салат на несколько часов, чтобы он настоялся и дал сок.

Подавайте с мясом или как самостоятельную закуску.

Хотите сохранить блюдо до холодов? Разложите салат по специально подготовленным банкам, закрутите.

Ваш салат из зеленых помидоров готов! Приятного аппетита!

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