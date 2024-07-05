Лучше, чем в салоне: рецепты домашних скрабов
Качественный уход для лица и тела не всегда должен стоить дорого. Так, натуральными и доступными являются домашние скрабы. Они не только эффективно очищают и отшелушивают кожу, но и насыщают ее полезными веществами. "Рамблер" поделимся лучшими рецептами домашних скрабов.
Шоколадно-мятный скраб для тела
Ингредиенты:
- 1/2 чашки темного какао-порошка
- 1/4 чашки коричневого сахара
- 1/4 чашки кокосового масла
- 5-10 капель эфирного масла мяты
Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы и нанесите скраб на влажную кожу круговыми движениями. Какао-порошок богат антиоксидантами, которые питают и защищают кожу, а эфирное масло мяты придаёт ощущение свежести и охлаждения.
Скраб с розовой глиной и розовыми лепестками
Ингредиенты:
- 1/2 чашки розовой глины
- 1/4 чашки миндального масла
- 2 столовые ложки молотых сушеных лепестков роз
- Несколько капель розового эфирного масла
Смешайте розовую глину и миндальное масло до получения пасты, а затем добавьте молотые лепестки роз и розовое эфирное масло, хорошо перемешав. Розовая глина мягко очищает и тонизирует кожу, а лепестки роз и эфирное масло обеспечивают глубокое увлажнение и ароматерапию.
Скраб с куркумой и кокосовым маслом
Ингредиенты:
- 1/4 чашки кокосового масла
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка молотого имбиря
- 1 чайная ложка куркумы
Все ингредиенты можно смешивать одновременно и сразу же наносить на кожу. Куркума и имбирь обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые улучшают состояние кожи и придают ей сияние.
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Скраб с зеленым чаем и авокадо
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- 2 столовые ложки молотого зелёного чая
- 1/4 чашки сахара
- 1 столовая ложка оливкового масла
Сначала нужно размять вилкой авокадо для однородной консистенции, а потом в него добавить все остальные ингредиенты. Авокадо богато витаминами и полезными жирами, которые питают и увлажняют кожу, а зелёный чай действует как мощный антиоксидант.
Скраб с морской солью и экстрактом алоэ
Ингредиенты:
- 1/2 чашки морской соли
- 1/4 чашки геля алоэ вера
- 1/4 чашки масла жожоба
- Несколько капель эфирного масла лаванды
Добавьте в одну емкость все составляющие, перемешайте, а затем массирующими движениями распределите скраб по коже. Морская соль эффективно отшелушивает и очищает кожу, алоэ вера успокаивает и увлажняет, а масло лаванды расслабляет и улучшает настроение.
Эти необычные рецепты домашних скрабов позволят вам получить настоящий спа-опыт, не выходя дома. Используя натуральные ингредиенты, вы можете создать свои уникальные рецепты, которые будут соответствовать именно вашим потребностям. Попробуйте предложенные рецепты и наслаждайтесь гладкой, сияющей кожей без необходимости посещать салон
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