Лучше, чем в салоне: рецепты домашних скрабов

Качественный уход для лица и тела не всегда должен стоить дорого. Так, натуральными и доступными являются домашние скрабы. Они не только эффективно очищают и отшелушивают кожу, но и насыщают ее полезными веществами. "Рамблер" поделимся лучшими рецептами домашних скрабов.

© dreamstime.com

Шоколадно-мятный скраб для тела

Ингредиенты:

1/2 чашки темного какао-порошка

1/4 чашки коричневого сахара

1/4 чашки кокосового масла

5-10 капель эфирного масла мяты

Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы и нанесите скраб на влажную кожу круговыми движениями. Какао-порошок богат антиоксидантами, которые питают и защищают кожу, а эфирное масло мяты придаёт ощущение свежести и охлаждения.

Скраб с розовой глиной и розовыми лепестками

Ингредиенты:

1/2 чашки розовой глины

1/4 чашки миндального масла

2 столовые ложки молотых сушеных лепестков роз

Несколько капель розового эфирного масла

Смешайте розовую глину и миндальное масло до получения пасты, а затем добавьте молотые лепестки роз и розовое эфирное масло, хорошо перемешав. Розовая глина мягко очищает и тонизирует кожу, а лепестки роз и эфирное масло обеспечивают глубокое увлажнение и ароматерапию.

Скраб с куркумой и кокосовым маслом

Ингредиенты:

1/4 чашки кокосового масла 2 столовые ложки сахара 1 столовая ложка молотого имбиря 1 чайная ложка куркумы

Все ингредиенты можно смешивать одновременно и сразу же наносить на кожу. Куркума и имбирь обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые улучшают состояние кожи и придают ей сияние.

Китайская медицина и современная косметология: что такое аккупунктурный лифтинг

Скраб с зеленым чаем и авокадо

Ингредиенты:

1 спелый авокадо 2 столовые ложки молотого зелёного чая 1/4 чашки сахара 1 столовая ложка оливкового масла

Сначала нужно размять вилкой авокадо для однородной консистенции, а потом в него добавить все остальные ингредиенты. Авокадо богато витаминами и полезными жирами, которые питают и увлажняют кожу, а зелёный чай действует как мощный антиоксидант.

Скраб с морской солью и экстрактом алоэ

Ингредиенты:

1/2 чашки морской соли

1/4 чашки геля алоэ вера

1/4 чашки масла жожоба

Несколько капель эфирного масла лаванды

Добавьте в одну емкость все составляющие, перемешайте, а затем массирующими движениями распределите скраб по коже. Морская соль эффективно отшелушивает и очищает кожу, алоэ вера успокаивает и увлажняет, а масло лаванды расслабляет и улучшает настроение.

Эти необычные рецепты домашних скрабов позволят вам получить настоящий спа-опыт, не выходя дома. Используя натуральные ингредиенты, вы можете создать свои уникальные рецепты, которые будут соответствовать именно вашим потребностям. Попробуйте предложенные рецепты и наслаждайтесь гладкой, сияющей кожей без необходимости посещать салон

Ранее мы писали, почему весь мир моет лицо водой из-под риса.