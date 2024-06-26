Как продлить свежесть продуктов? Полезные советы от химика
Химик Дорохов: продлить свежесть продуктов помогут герметичные контейнеры и пакеты zip-lock. Хозяйкам важно, чтобы продукты дольше оставались свежими и не приходилось лишнего выбрасывать. Это помогает экономить не только бюджет семьи, но и время на приготовление блюд и походы по магазинам. Разбираемся, как можно помочь продуктам оставаться дольше свежими.
Как продлить свежесть продуктов
Как рассказал «Газете.ru» к. х. н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, продукты портятся, так как из-за доступа к кислороду процессы окисления начинают идти быстрее, из-за неправильного уровня влажности развиваются бактерии и плесень, а из-за ферментации — ускоряются процессы гниения. Вот несколько советов, как остановить быструю порчу продуктов:
- используйте герметичные контейнеры и пакеты zip-lock (доступа к воздуху нет, и окисление идёт медленнее);
- сохраняйте правильный температурный режим (в холодильнике— от 0 до –4 градусов, в морозилке — около –18);
- храните овощи и фрукты в специальных отсеках с регулируемой влажностью;
- добавляйте к блюдам натуральные консерванты (лимонный сок, уксусы и соль);
- следите за сроками годности, чтобы вовремя доедать и не выбрасывать;
- контролируйте влажность.
Натуральные антисептики
Эксперт уточнил, что соль, уксус, лимонный сок и специи работают как антисептики и подавляют рост микроорганизмов. Например, соль забирает воду, без которой бактериям сложнее размножаться, уксус убивает паразитов кислой средой.
Если добавить к блюду ещё и специи с травами, то эффект защиты от бактерий только усилится за счёт действия эфирных масел.