Как продлить свежесть продуктов? Полезные советы от химика

Химик Дорохов: продлить свежесть продуктов помогут герметичные контейнеры и пакеты zip-lock. Хозяйкам важно, чтобы продукты дольше оставались свежими и не приходилось лишнего выбрасывать. Это помогает экономить не только бюджет семьи, но и время на приготовление блюд и походы по магазинам. Разбираемся, как можно помочь продуктам оставаться дольше свежими.

© РИА Новости

Как продлить свежесть продуктов

Как рассказал «Газете.ru» к. х. н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, продукты портятся, так как из-за доступа к кислороду процессы окисления начинают идти быстрее, из-за неправильного уровня влажности развиваются бактерии и плесень, а из-за ферментации — ускоряются процессы гниения. Вот несколько советов, как остановить быструю порчу продуктов:

используйте герметичные контейнеры и пакеты zip-lock (доступа к воздуху нет, и окисление идёт медленнее);

сохраняйте правильный температурный режим (в холодильнике— от 0 до –4 градусов, в морозилке — около –18);

храните овощи и фрукты в специальных отсеках с регулируемой влажностью;

добавляйте к блюдам натуральные консерванты (лимонный сок, уксусы и соль);

следите за сроками годности, чтобы вовремя доедать и не выбрасывать;

контролируйте влажность.

Натуральные антисептики

Эксперт уточнил, что соль, уксус, лимонный сок и специи работают как антисептики и подавляют рост микроорганизмов. Например, соль забирает воду, без которой бактериям сложнее размножаться, уксус убивает паразитов кислой средой.

Если добавить к блюду ещё и специи с травами, то эффект защиты от бактерий только усилится за счёт действия эфирных масел.