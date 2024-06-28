И рассказал, как правильно выбрать напиток.

«Окрошка — интересное и полезное блюдо. Однако для ежедневного употребления она не подходит».

Одни предпочитают окрошку на квасе, другие – на кефире. Классический вариант – на хлебном дрожжевом напитке. Именно этот ингредиент упоминается в книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» 1790 года.

Ещё два века назад холодный суп ели на традиционном славянском питье. Особенно он был популярен в царской России. Раньше его изготавливали с использованием необжаренного солода (намоченные и пророщенные семена злаков), поэтому он имел светлый оттенок. Привычного нам тёмного цвета его начали производить только в СССР.

Кстати, именно в советское время появился тренд окрошки на кефире. В обиход такую заправку ввёл диетолог и гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Врач считал данный кисломолочный продукт очень полезным для организма.

Сегодня окрошку готовят не только на квасе и кефире. Есть масса вариантов. Например, используются сыворотка, минералка, тан, айран, вода с уксусом, огуречный рассол, простокваша, йогурт, берёзовый сок.

Сегодня расскажем о традиционном варианте – окрошке на квасе.

Польза и вред окрошки на квасе

Главное качество холодного летнего супа – насыщение организма жидкостью в жаркую погоду. Также в нём есть ряд полезных свойств для здоровья.

Вариант на квасе помогает уничтожать патогенную микрофлору, стимулировать метаболические процессы и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Данный напиток стабилизирует сердечную деятельность.

Дрожжи в его составе воздействуют на организм как антибиотик, что способствует предупреждению образования фурункулов и гнойников.

Однако стоит упомянуть и про негативное влияние. Квас не рекомендуется употреблять людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или в их острой фазе. Например, он вреден при язве, гастрите и повышенной кислотности желудка.

Важно отметить, что данный напиток усиливает аппетит. Поэтому от него нужно отказаться людям с ожирением и тем, кто худеет. Также все продукты, которые получены путём брожения, запрещены при подагре и патологиях печени.

Какой квас выбрать для окрошки?

При заправке окрошки квасом лучше выбирать менее сладкие сорта этого напитка. Производители соблюдают разные пропорции при его приготовлении. Внимательно изучайте этикетки.

Не стоит покупать с высоким содержанием сахара. Это вредно, так как увеличивается риск развития диабета и ожирения. К тому же сильно влияет на вкус.

Отдавайте предпочтение квасу с характерной кислинкой. Он не должен быть сильно газированным. В противном случае напиток будет перебивать вкус основных продуктов, а не дополнять.

Лучшим решением будет питьё домашнего приготовления. Однако если на это нет времени, подойдёт квас живого брожения без дополнительных ароматизаторов и усилителей вкуса. На это будет указывать осадок на дне бутылки. Как правило, в магазинах представлены пластиковые тары. Изучить покупку будет легко. Также важен запах кваса: чем он сильнее, тем вкуснее.

Рецепты окрошки на квасе

Классическая окрошка

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

огурцы – 3 шт.;

редис – 200 г;

яйца – 4 шт.;

колбаса – 250 г;

лук зелёный – 3 пучка;

укроп – 1 пучок;

петрушка – 1 пучок;

соль – 1 ч.л.;

сметана – 100 г;

квас – 1,5 л.

Приготовление:

Картофель и яйца отварите и остудите. Нашинкуйте зелёный лук и хорошо его посолите. С помощью вилки разомните, чтобы он дал сок. Нарубите укроп и петрушку. Соедините с луком. Огурцы, редис, картофель, яйца и колбасу нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты. Разложите по тарелкам полученную смесь и залейте квасом. Добавьте сметану и соль по вкусу.

Окрошка с креветками

Ингредиенты:

замороженные креветки – 400 г;

картофель – 5 шт.;

яйца – 6 шт.;

зелёный лук – 1 пучок;

укроп – 2 пучка;

квас – 700 мл;

редис – 6 шт.;

огурцы – 4 шт.;

сметана – по вкусу;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Отварите креветки. Для этого отправьте их в кипящую солёную воду. После повторного закипания варите морепродукты три минуты. Выньте и остудите. Картофель и яйца отварите и остудите. Все овощи нарежьте небольшими кубиками. Редис можно натереть на тёрке. Мелко порубите зелень. Смешайте все ингредиенты, посолите и залейте окрошку квасом. Добавьте сметану и перемешайте. Сверху положите креветки.

Овощная окрошка

Ингредиенты:

квас – 1 л;

огурцы – 4 шт.;

редис – 6 шт.;

яйца – 4 шт.;

майонез – 20 г;

картофель – 3 шт.;

укроп – 3 пучка;

зелёный лук – 3 пучка;

петрушка – 3 пучка.

Приготовление:

Сначала отварите картофель и яйца. Затем очистите их и остудите. Огурцы и редис натрите на тёрке. Картофель и яйца нарежьте мелкими кубиками. Зелень необходимо растолочь ступкой и мелко порубить. Смешайте все ингредиенты в глубокой ёмкости. Посолите. Разложите по тарелкам, залейте квасом и добавьте майонез.

Советы по приготовлению окрошки

Чтобы окрошка получилась вкусной, есть ряд рекомендаций.

Во время готовки используйте охлаждённые ингредиенты. Чем ниже у них температура, тем лучше. Чтобы добиться такого результата, можно убрать продукты и посуду в морозильную камеру на 10 минут. Важно, чтобы ингредиенты были порезаны, а не измельчены с помощью тёрки. Данная текстура сделает блюдо вкусным. Немаловажный фактор – размер кубиков должен быть одинаковым. В первую очередь порежьте зелень и дайте ей настояться, чтобы она пустила сок. И только после этого соединяйте с остальными продуктами. Лучше оставить блюдо на ночь в холодильнике. Это даст ему настояться и положительно скажется на вкусовых качествах. Если вы хотите, чтобы окрошка получилась не только вкусной, но и красивой, то ингредиенты нарежьте не кубиками, а соломкой. К этому варианту часто прибегают шеф-повара ресторанов.

Как подавать окрошку?

Чаще окрошку подают сразу же после приготовления. Обратите внимание, что картофель и яйца должны быть охлаждёнными. Иначе они испортят вкус.

Помимо сметаны, в блюдо добавляют острую горчицу или хрен. Как правило, холодный летний суп на квасе подают без хлеба. Однако можно употреблять с чесночными гренками и зеленью или разогретым в духовке багетом.

Многие едят вприкуску с отварным картофелем. Чтобы сделать такой вариант более изящным, подавайте с дольками, запечёнными по-деревенски. Однако с точки зрения пользы для здоровья лучше отказаться от лишних углеводов. В противном случае не добавляйте корнеплод в блюдо, а используйте его как закуску в варёном виде.

Как сделать окрошку полезнее?

Окрошка – холодное блюдо, но не стоит в него добавлять лёд или подавать слишком охлаждённым. Это негативно скажется на состоянии слизистых оболочек. Как итог – может возникнуть спазм желудочных путей и запор.

Не удаляйте у огурцов кожицу. В ней содержится большое количество клетчатки, что даёт чувство насыщения.

Самый полезный рецепт – без использования колбасы. В крайнем случае её лучше заменить на отварное мясо птицы. Некоторые рестораны предлагают в качестве белка креветки.

Заправлять стоит нежирной сметаной, а вот от майонеза точно нужно отказаться.

Также необходимо уменьшить порцию картошки. Корнеплод имеет большой гликемический индекс.

Чтобы блюдо приносило только пользу, обратите внимание на следующие моменты.

Гликемический индекс – показатель, указывающий на скорость расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.