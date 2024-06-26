Мыть или не мыть: женщина объяснила, зачем всегда ополаскивает тертый сыр

Возможно, вам никогда не приходило это в голову, но некоторые люди перед употреблением тертого сыра промывают его водой. Так, например, поступает домохозяйка по имени Джейн, как она сама призналась в личном блоге.

© Unsplash

Женщина уверяет, что промывание магазинноготертого сыра — "лучший лайфхак из всех". Достаточно всего лишь высыпать сыр в сито, залить все водой и готово. Но зачем это делать, спросите вы? А вот и ответ.

На 50% больше пользы: как правильно есть киви

Тертый сыр покрывают средства против слеживания. Это категория пищевых добавок, которые используются в пыльных пищевых матрицах для уменьшения склонности частиц к слипанию.

Но делать все это нет смысла, обращают внимание эксперты. Во-первых, такие средства абсолютно безопасны для нашего здоровья. Во-вторых, благодаря им можно легко отделить кусочки сыра друг от друга и спокойно посыпать ими любое блюдо. Все-таки, для этого все и затевается.

Ранее "Рамблер" рассказывал о главной ошибки в приготовлении чая матча.