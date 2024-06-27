Как выбрать безопасное мясо

Мясные полуфабрикаты и сырое мясо имеют строгие сроки годности и особый режим хранения, несоблюдение которых может стать причиной пищевых отравлений. Поэтому при выборе этих продуктов важно соблюдать ряд правил.

Нормальный цвет говядины, свинины и баранины розовый или темно-розовый без коричнево-серых или тем более зеленых оттенков. На мясе не должно быть белого налета – это признак продукта, который уже начал портиться.

Свежее мясо имеет легкий мясной запах без неприятных примесей, а при надавливании быстро возвращает первоначальную форму. Вкрапления жира должны быть равномерными с белым или кремовым оттенком, напоминают специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Если покупаете продукт в заводской упаковке, обратите внимание на дату изготовления, срок годности и на рекомендованные условия хранения.

Встречаются случаи, когда размороженное мясо выдается продавцом за охлажденное. Чтобы определить свежесть продукта, следует помнить, что при открытом хранении на поверхности возникает тонкая корочка. Ее оттенок варьируется от светло-розового до темно-розового.

Можно пощупать мясо – охлажденное будет мягким и эластичным, без липкости. У продукта после разморозки жир принимает красноватый оттенок и становится мягким.

Не рекомендуется приобретать мясо и полуфабрикаты, если продавец отказывается предъявить сопроводительные документы, подтверждающие качество продукции. Также лучше отказаться от покупки, если упаковка нарушена, не соблюдены температурные и влажностные условия хранения.