Закуски для пикника, которые помогут дождаться шашлыка

Пикник – это идеальная возможность насладиться природой, вкусной едой и приятной компанией. Пока готовится шашлык, гости изнемогают от голода, поэтому важно предложить им что-то особенное на перекус. "Рамблер" поделится необычными рецептами закусок, которые скрасят время в ожидании главного блюда и добавят пикнику неповторимого колорита.

Баклажановые роллы с ореховым соусом

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Грецкие орехи – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Йогурт – 3 столовые ложки

Свежая кинза – по вкусу

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло – для жарки

Приготовление:

Нарежьте баклажаны тонкими полосками и обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки. Измельчите грецкие орехи, чеснок и кинзу, смешайте с йогуртом, солью и перцем. На каждую полоску баклажана положите немного орехового соуса и сверните в ролл. Закрепите роллы зубочистками и подавайте.

Свекольные чипсы с тахини и лимоном

Ингредиенты:

Свекла – 3 шт.

Оливковое масло – 2 столовые ложки

Соль – по вкусу

Тахини – 3 столовые ложки

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Приготовление:

Нарежьте свеклу тонкими ломтиками.

Смажьте ломтики оливковым маслом и посолите.

Выложите на противень и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут до хрустящей корочки.

В миске смешайте тахини и лимонный сок.

Подавайте чипсы с соусом из тахини и лимона.

Креветочные тосты с авокадо и манго

Ингредиенты:

Тигровые креветки – 300 г

Авокадо – 2 шт.

Манго – 1 шт.

Цельнозерновой хлеб – 1 буханка

Лайм – 1 шт.

Оливковое масло – 2 столовые ложки

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Обжарьте креветки на оливковом масле до готовности. Нарежьте авокадо и манго кубиками, смешайте с соком лайма, солью и перцем. Поджарьте хлеб на гриле. На тосты выложите смесь из авокадо и манго, сверху добавьте креветки. Подавайте тосты на пикнике.

Салаты с грейпфрутом: пять рецептов

Летние роллы с клубникой и мятой

Ингредиенты:

Рисовая бумага – 10 листов

Клубника – 200 г

Свежая мята – 1 пучок

Листья салата – 10 шт.

Арахисовое масло – 2 столовые ложки

Соевый соус – 2 столовые ложки

Приготовление:

Нарежьте клубнику тонкими ломтиками. Размочите листы рисовой бумаги в теплой воде. На каждый лист положите лист салата, несколько ломтиков клубники и листья мяты. Сверните в роллы и подавайте с соусом из арахисового масла и соевого соуса.

Мини-пироги с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 упаковка

Козий сыр – 200 г

Инжир – 4 шт.

Мед – 2 столовые ложки

Орехи пекан – 50 г

Розмарин – по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Разрежьте слоеное тесто на квадраты размером 10x10 см. На каждый квадрат положите кусочек козьего сыра и ломтик инжира. Сверху полейте медом и посыпьте орехами пекан и розмарином. Запекайте в духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Подавайте мини-пироги на пикнике.

Эти необычные закуски удивят ваших гостей своей оригинальностью. Они помогут утолить голод и создать атмосферу праздника, пока вы ждете главный кулинарный шедевр – шашлык!

Ранее мы делились простыми рецептами армянских блюд.