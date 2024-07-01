$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Закуски для пикника, которые помогут дождаться шашлыка

Пикник – это идеальная возможность насладиться природой, вкусной едой и приятной компанией. Пока готовится шашлык, гости изнемогают от голода, поэтому важно предложить им что-то особенное на перекус. "Рамблер" поделится необычными рецептами закусок, которые скрасят время в ожидании главного блюда и добавят пикнику неповторимого колорита.

Закуски для пикника, которые помогут дождаться шашлыка
© ТАСС

Баклажановые роллы с ореховым соусом

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Йогурт – 3 столовые ложки
  • Свежая кинза – по вкусу
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло – для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими полосками и обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки.
  2. Измельчите грецкие орехи, чеснок и кинзу, смешайте с йогуртом, солью и перцем.
  3. На каждую полоску баклажана положите немного орехового соуса и сверните в ролл.
  4. Закрепите роллы зубочистками и подавайте.

Свекольные чипсы с тахини и лимоном

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 шт.
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Соль – по вкусу
  • Тахини – 3 столовые ложки
  • Лимонный сок – 2 столовые ложки

Приготовление:

Нарежьте свеклу тонкими ломтиками.

Смажьте ломтики оливковым маслом и посолите.

Выложите на противень и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут до хрустящей корочки.

В миске смешайте тахини и лимонный сок.

Подавайте чипсы с соусом из тахини и лимона.

Креветочные тосты с авокадо и манго

Ингредиенты:

  • Тигровые креветки – 300 г
  • Авокадо – 2 шт.
  • Манго – 1 шт.
  • Цельнозерновой хлеб – 1 буханка
  • Лайм – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Обжарьте креветки на оливковом масле до готовности.
  2. Нарежьте авокадо и манго кубиками, смешайте с соком лайма, солью и перцем.
  3. Поджарьте хлеб на гриле.
  4. На тосты выложите смесь из авокадо и манго, сверху добавьте креветки.
  5. Подавайте тосты на пикнике.

Салаты с грейпфрутом: пять рецептов

Летние роллы с клубникой и мятой

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага – 10 листов
  • Клубника – 200 г
  • Свежая мята – 1 пучок
  • Листья салата – 10 шт.
  • Арахисовое масло – 2 столовые ложки
  • Соевый соус – 2 столовые ложки

Приготовление:

  1. Нарежьте клубнику тонкими ломтиками.
  2. Размочите листы рисовой бумаги в теплой воде.
  3. На каждый лист положите лист салата, несколько ломтиков клубники и листья мяты.
  4. Сверните в роллы и подавайте с соусом из арахисового масла и соевого соуса.

Мини-пироги с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 1 упаковка
  • Козий сыр – 200 г
  • Инжир – 4 шт.
  • Мед – 2 столовые ложки
  • Орехи пекан – 50 г
  • Розмарин – по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разрежьте слоеное тесто на квадраты размером 10x10 см.
  3. На каждый квадрат положите кусочек козьего сыра и ломтик инжира.
  4. Сверху полейте медом и посыпьте орехами пекан и розмарином.
  5. Запекайте в духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
  6. Подавайте мини-пироги на пикнике.

Эти необычные закуски удивят ваших гостей своей оригинальностью. Они помогут утолить голод и создать атмосферу праздника, пока вы ждете главный кулинарный шедевр – шашлык!

Ранее мы делились простыми рецептами армянских блюд.