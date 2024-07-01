Закуски для пикника, которые помогут дождаться шашлыка
Пикник – это идеальная возможность насладиться природой, вкусной едой и приятной компанией. Пока готовится шашлык, гости изнемогают от голода, поэтому важно предложить им что-то особенное на перекус. "Рамблер" поделится необычными рецептами закусок, которые скрасят время в ожидании главного блюда и добавят пикнику неповторимого колорита.
Баклажановые роллы с ореховым соусом
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Грецкие орехи – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Йогурт – 3 столовые ложки
- Свежая кинза – по вкусу
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло – для жарки
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими полосками и обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки.
- Измельчите грецкие орехи, чеснок и кинзу, смешайте с йогуртом, солью и перцем.
- На каждую полоску баклажана положите немного орехового соуса и сверните в ролл.
- Закрепите роллы зубочистками и подавайте.
Свекольные чипсы с тахини и лимоном
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
- Соль – по вкусу
- Тахини – 3 столовые ложки
- Лимонный сок – 2 столовые ложки
Приготовление:
Нарежьте свеклу тонкими ломтиками.
Смажьте ломтики оливковым маслом и посолите.
Выложите на противень и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут до хрустящей корочки.
В миске смешайте тахини и лимонный сок.
Подавайте чипсы с соусом из тахини и лимона.
Креветочные тосты с авокадо и манго
Ингредиенты:
- Тигровые креветки – 300 г
- Авокадо – 2 шт.
- Манго – 1 шт.
- Цельнозерновой хлеб – 1 буханка
- Лайм – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Обжарьте креветки на оливковом масле до готовности.
- Нарежьте авокадо и манго кубиками, смешайте с соком лайма, солью и перцем.
- Поджарьте хлеб на гриле.
- На тосты выложите смесь из авокадо и манго, сверху добавьте креветки.
- Подавайте тосты на пикнике.
Салаты с грейпфрутом: пять рецептов
Летние роллы с клубникой и мятой
Ингредиенты:
- Рисовая бумага – 10 листов
- Клубника – 200 г
- Свежая мята – 1 пучок
- Листья салата – 10 шт.
- Арахисовое масло – 2 столовые ложки
- Соевый соус – 2 столовые ложки
Приготовление:
- Нарежьте клубнику тонкими ломтиками.
- Размочите листы рисовой бумаги в теплой воде.
- На каждый лист положите лист салата, несколько ломтиков клубники и листья мяты.
- Сверните в роллы и подавайте с соусом из арахисового масла и соевого соуса.
Мини-пироги с козьим сыром и инжиром
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Козий сыр – 200 г
- Инжир – 4 шт.
- Мед – 2 столовые ложки
- Орехи пекан – 50 г
- Розмарин – по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Разрежьте слоеное тесто на квадраты размером 10x10 см.
- На каждый квадрат положите кусочек козьего сыра и ломтик инжира.
- Сверху полейте медом и посыпьте орехами пекан и розмарином.
- Запекайте в духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
- Подавайте мини-пироги на пикнике.
Эти необычные закуски удивят ваших гостей своей оригинальностью. Они помогут утолить голод и создать атмосферу праздника, пока вы ждете главный кулинарный шедевр – шашлык!
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