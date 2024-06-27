Диетолог призвал замачивать зелень перед употреблением

Достаточно оставить продукт в солёной воде на 20-30 минут.

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Затем его стоит просушить, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.

«Как уберечь от проблем, связанных с зеленью? Мы про ботулизм говорили в том числе, потому что речь о земле, почве. На всех пищеблоках России зелень просто промывают. Вся зелень, все листики салата, всё, что может содержать частички земли — это опасно. Надо замачивать. Мы не говорим о том, что мы чего-то боимся, что мы такие стерильные, это просто надо делать. Надо замачивать в ёмкость с солёной водой где-то на 20-30 минут — это стандарт. Потом надо промыть проточной водой и просушить в сушилке. Это правильная штука, нам лишняя влага не нужна в салате».



Ранее диетолог рассказала об антисептических свойствах молочной кислоты. Употребление продуктов с содержанием лактата способствует борьбе организма с патогенами. Такие бактерии могут содержаться не только в молочных продуктах, но и, например, в качественном квасе, отметила Дианова.