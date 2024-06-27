Быстрый рецепт салата с курицей и кукурузой

Простой рецепт салата с курицей и кукурузой, который точно разнообразит ваше привычное меню и порадует домочадцев необычным сочетанием ингредиентов.

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Ингредиенты:

Отварная куриная грудка — 130 г;

Отварные яйца — 2 шт;

Сыр — 50 г;

Консервированная кукуруза — 100 г;

Зеленый лук — 100 г;

Сметана — 50 г;

Горчица — 5 г;

Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления: