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Курица, кукуруза и сыр: готовим салат на скорую руку

Простой рецепт салата с курицей и кукурузой, который точно разнообразит ваше привычное меню и порадует домочадцев необычным сочетанием ингредиентов.

Быстрый рецепт салата с курицей и кукурузой
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Отварная куриная грудка — 130 г;
  • Отварные яйца — 2 шт;
  • Сыр — 50 г;
  • Консервированная кукуруза — 100 г;
  • Зеленый лук — 100 г;
  • Сметана — 50 г;
  • Горчица — 5 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отварную куриную грудку и вареные яйца нарезать кубиками;
  2. Сыр нарезать соломкой;
  3. Лук мелко нарезать;
  4. Смешать сметану, соль, перец, горчицу;
  5. Все ингредиенты переложить в чашу, добавить сметано-горчичную массу и перемешать.
Еда