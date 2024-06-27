Быстрый рецепт салата с курицей и кукурузой

Курица, кукуруза и сыр: готовим салат на скорую руку
Простой рецепт салата с курицей и кукурузой, который точно разнообразит ваше привычное меню и порадует домочадцев необычным сочетанием ингредиентов.
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка — 130 г;
- Отварные яйца — 2 шт;
- Сыр — 50 г;
- Консервированная кукуруза — 100 г;
- Зеленый лук — 100 г;
- Сметана — 50 г;
- Горчица — 5 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отварную куриную грудку и вареные яйца нарезать кубиками;
- Сыр нарезать соломкой;
- Лук мелко нарезать;
- Смешать сметану, соль, перец, горчицу;
- Все ингредиенты переложить в чашу, добавить сметано-горчичную массу и перемешать.