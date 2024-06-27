Эксперт рассказал, чем опасны насекомые в плодах и что будет, если их съесть

Насекомые в плодах могут испортить не только аппетит, но и здоровье. Расскажем, какие насекомые могут жить в фруктах, чем они опасны и как защитить себя от неприятных последствий.

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Когда мы наслаждаемся сочным яблоком или сладким апельсином, редко задумываемся о том, что внутри могут прятаться маленькие нежеланные гости. Насекомые в плодах - это не только неприятно, но и потенциально опасно для здоровья. Вместе с экспертом разберемся, какие насекомые могут попасть в нашу корзину с фруктами, чем это чревато и как можно избежать проблем.

1. Какие насекомые встречаются в плодах и чем они опасны?

Самые частые "гости" в наших плодах - это плодовая муха (Drosophila spp.), плодожорка (Cydia pomonella), тля (Aphidoidea) и трипсы (Thysanoptera). Эти маленькие насекомые могут причинить больше вреда, чем кажется на первый взгляд.

Физическое повреждение: Насекомые, такие как плодожорка, прогрызают ходы в плодах, вызывая их гниение. Плод, поврежденный изнутри, теряет свои вкусовые качества и быстро портится;

Насекомые, такие как плодожорка, прогрызают ходы в плодах, вызывая их гниение. Плод, поврежденный изнутри, теряет свои вкусовые качества и быстро портится; Аллергические реакции: Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на белки насекомых, что проявляется в виде кожных высыпаний, зуда и даже более серьезных симптомов;

Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на белки насекомых, что проявляется в виде кожных высыпаний, зуда и даже более серьезных симптомов; Токсины: Некоторые насекомые, например, клещи и трипсы, могут оставлять токсины в плодах, что добавляет риск пищевого отравления.

Юлия Алешина, старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены, отмечает:

"Личинки большинства насекомых-вредителей довольно безопасны для людей. Они могут испортить аппетит и вкус продукта. Случайное проглатывание не приведет даже к диарее, хотя есть и исключения."



2. Какие болезни передаются через насекомых в плодах и каковы симптомы?

Насекомые могут переносить на своих лапках и телах различные патогены, которые могут вызвать у человека заболевания:

Бактериальные инфекции: Бактерии, такие как Salmonella и Escherichia coli, могут проникнуть в плоды через повреждения, нанесенные насекомыми. Симптомы включают желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея, рвота и боли в животе;

Бактерии, такие как Salmonella и Escherichia coli, могут проникнуть в плоды через повреждения, нанесенные насекомыми. Симптомы включают желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея, рвота и боли в животе; Вирусные инфекции: Некоторые вирусы, например, вирус табачной мозаики, могут передаваться через насекомых-векторов. Хотя вирусы реже встречаются в плодах, они могут вызвать серьезные заболевания у человека;

Некоторые вирусы, например, вирус табачной мозаики, могут передаваться через насекомых-векторов. Хотя вирусы реже встречаются в плодах, они могут вызвать серьезные заболевания у человека; Грибковые инфекции: Грибки, такие как Aspergillus и Penicillium, могут попасть в плоды через поврежденные участки, что может привести к отравлению микотоксинами. Симптомы включают слабость, головные боли и тошноту.

"Употребление фруктов, зараженных личинками мух, таких как Eristalix tenax, может привести к кишечному миазу. Личинки могут вызвать боли в животе, тошноту и другие симптомы, особенно если они попадают в зрелые бананы", - предупреждает Алешина, - "Острицы могут попасть в организм через немытые фрукты и овощи, вызывая энтеробиоз с такими симптомами, как зуд в области ануса и боль в животе. У детей это может привести к снижению памяти и внимания."



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3. Безопасны ли плоды после термической обработки с насекомыми?

Хорошая новость: термическая обработка действительно помогает! Высокие температуры при варке, жарке или запекании уничтожают большинство патогенов и разрушают токсины, оставленные насекомыми. Однако стоит помнить, что аллергены могут сохраняться, поэтому людям с аллергией следует быть осторожными.

4. Как определить зараженные плоды и избежать их употребления?

Чтобы не нарваться на неприятный сюрприз, следуйте простым рекомендациям:

Осматривайте плоды: Обращайте внимание на видимые повреждения, дырки, пятна и признаки гнили;

Обращайте внимание на видимые повреждения, дырки, пятна и признаки гнили; Ищите следы насекомых: Если вы заметили маленьких насекомых, их личинки или следы жизнедеятельности (экскременты), такие плоды лучше не употреблять;

Если вы заметили маленьких насекомых, их личинки или следы жизнедеятельности (экскременты), такие плоды лучше не употреблять; Оцените запах: Плоды, зараженные насекомыми, могут иметь неприятный запах гнили или брожения.

Юлия Алешина добавляет:

"Бабочки-плодожорки часто поражают яблоки и сливы. Личинки плодожорок могут оставлять видимые следы и запускать процесс гниения плодов, что делает их непригодными для употребления. Например, яблочная плодожорка оставляет круглые отверстия с подсохшими краями, а личинки сливовой плодожорки заполняют плоды своими экскрементами."



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5. Есть ли различия в рисках между свежими, сушеными и консервированными плодами?

Да, различия существуют, и они значительны:

Свежие плоды: Наиболее подвержены заражению насекомыми и патогенами, особенно если хранятся неправильно;

Наиболее подвержены заражению насекомыми и патогенами, особенно если хранятся неправильно; Сушеные плоды: Риск меньше, так как процесс сушки уничтожает многих насекомых и патогенов. Однако неправильное хранение может привести к повторному заражению;

Риск меньше, так как процесс сушки уничтожает многих насекомых и патогенов. Однако неправильное хранение может привести к повторному заражению; Консервированные плоды: Наименьший риск, поскольку процесс консервирования уничтожает большинство насекомых и патогенов.

Алешина также отмечает:

"Нематоды, поражающие клубнику и бананы, могут вызвать гельминтоз при проглатывании. Поэтому важно тщательно мыть ягоды и плоды перед употреблением, а лучше замачивать их в слабом растворе уксуса."



6. Какие методы борьбы с насекомыми можно применить дома?

Чтобы защитить свои фрукты и ягоды, используйте следующие методы:

Профилактика: Храните плоды в герметичных контейнерах и в прохладных местах;

Храните плоды в герметичных контейнерах и в прохладных местах; Физические барьеры: Используйте сетки и барьеры для предотвращения попадания насекомых в хранилища;

Используйте сетки и барьеры для предотвращения попадания насекомых в хранилища; Натуральные репелленты: Эфирные масла лаванды, мяты и эвкалипта помогут отпугнуть насекомых;

Эфирные масла лаванды, мяты и эвкалипта помогут отпугнуть насекомых; Химические средства: Безопасные инсектициды могут быть использованы для обработки хранилищ и прилегающих территорий.

Юлия Алешина подчеркивает:

"Плодовые мушки, особенно дрозофила сузуки, могут поражать не только перезревшие, но и свежие фрукты, вызывая тяжелые отравления. Чтобы снизить риски, нужно обрабатывать деревья инсектицидами."



Для профилактики заражения яйцами и личинками насекомых необходимо соблюдать ряд простых правил:

Тщательно мыть фрукты и овощи;

Не употреблять в пищу несвежие плоды;

Обеспечить защиту от насекомых на кухне;

Не использовать для мытья фруктов и овощей грязную воду;

Перед термической обработкой тщательно промыть плоды и обрезать пораженные части.

Если все-таки не удалось избежать отравления личинками насекомых – срочно обратиться за помощью к врачу.