Диетолог рассказала, с чем лучше всего есть черешню

В противном случае повышается риск возникновения «сильнейшего» вздутия живота.

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Важно также не допускать скачков уровня сахара в крови, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.

«Витамины впрок накопить нельзя, можно только жирорастворимые витамины: А, Е, D, К. Во всём остальном, как и в белке, мы нуждаемся ежедневно. Если есть одни фрукты, потом приводит к сильнейшим вздутиям. Через два часа после употребления продукта у нас бывают пиковые скачки [повышение уровня сахара в крови — прим. ГМ] Фрукты приводят к серьёзным пикам, даже притом, что клетчатка есть. Надо добавить белково-жировой продукт. К черешне можно добавить орешки, кусочек сыра, 50 граммов творожка, можно даже добавить соевый веганский сырок. Важна доза».



Ранее Дианова призвала замачивать зелень перед употреблением. Достаточно оставить продукт в солёной в воде на 20-30 минут.