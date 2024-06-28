Освежающий десерт для жаркого лета: рецепт сорбета

Сорбет, или щербет, — популярный и очень простой десерт. Приготовить его дома можно из любых ягод или фруктов. Делимся легким пошаговым рецептом, с которым вы справитесь всего за 5–10 минут.

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Ингредиенты

Ягоды или фрукты — 550 г

Вода — 100 мл

Лимонный сок — для кислинки

Мед — для сладости

Способ приготовления

Для сорбета возьмите любимые ягоды или фрукты. Можно использовать и свежие, и замороженные — какие найдутся дома. Отправьте подготовленные ингредиенты в блендер, туда же добавьте лимонного сока (если хотите покислее) или меда (для сладости). Десерт можно подавать. Если он получился слишком жидким, отправьте его в холодильник или морозилку.

Вот еще важная информация о блюде:

калорийность — 120 ккал на 100 г (зависит от использованных фруктов или ягод);

время приготовления — 5–10 мин.

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