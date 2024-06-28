Освежающий десерт для жаркого лета: рецепт сорбета
Сорбет, или щербет, — популярный и очень простой десерт. Приготовить его дома можно из любых ягод или фруктов. Делимся легким пошаговым рецептом, с которым вы справитесь всего за 5–10 минут.
Ингредиенты
- Ягоды или фрукты — 550 г
- Вода — 100 мл
- Лимонный сок — для кислинки
- Мед — для сладости
Способ приготовления
- Для сорбета возьмите любимые ягоды или фрукты. Можно использовать и свежие, и замороженные — какие найдутся дома.
- Отправьте подготовленные ингредиенты в блендер, туда же добавьте лимонного сока (если хотите покислее) или меда (для сладости).
- Десерт можно подавать. Если он получился слишком жидким, отправьте его в холодильник или морозилку.
Вот еще важная информация о блюде:
- калорийность — 120 ккал на 100 г (зависит от использованных фруктов или ягод);
- время приготовления — 5–10 мин.
Ранее мы делились другим рецептом: заправки для летних салатов — от простых до необычных.