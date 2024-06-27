Пять низкокалорийных рецептов с редиской

Начало лета — период созревания редиса. А значит, пришло время для вкусных овощных салатов. Приводим подборку 5 лучших рецептов салатов с редиской. Среди них есть как более сложные и сытные блюда, так и легкие диетические закуски.

© unsplash

Низкокалорийный салат из редиски и огурцов для похудения

Начнем с простой в приготовлении закуски, которая идеально подойдет для диеты. Вам понадобятся:

Огурец — 1 шт.;

Редиска — 200 г;

Красный лук — ½ шт. (по желанию);

Зелень — 1 пучок;

Приправы — по желанию.

Для заправки можно использовать смесь из 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. оливкового масла. Подойдут также 2 ст. л. сметаны или йогурта без наполнителей. В зависимости от заправки калорийность блюда будет меняться.

Нарежьте огурец и редиску полукольцами. Если используете красный лук, его также нарубите тонкими полукольцами. Соедините ингредиенты в большой миске. Нашинкуйте зелень и посыпьте салат. Посолите, поперчите. Заправьте по желанию. Дайте салату настояться, подавайте охлажденным.

Калорийность — 50 ккал (без заправки) на 100 г;

Время приготовления — 5 минут.

Теплый салат с редиской, курицей и стручковой фасолью

Теплый салат — это одновременно низкокалорийное и сытное блюдо. Для салата с редиской вам понадобятся:

Куриная грудка— 2 шт.;

Стручковая фасоль — 200 г;

Редиска — 200 г;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Соевый соус — 2 ст. л.;

Сок ½ лимона;

Приправы по вкусу.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обжарьте на масле до золотистости. Всыпьте измельченные лук и чеснок и жарьте, пока они не станут прозрачными. Срежьте кончики стручков фасоли, всыпьте к курице и готовьте до мягкости. Добавьте тонкие кружочки редиски и жарьте еще 2-3 минуты. Для заправки смешайте соевый соус, лимонный сок и специи. Перемешайте ингредиенты, грейте еще 1-2 минуты.

Калорийность — 150 ккал на 100 г;

Время приготовления — 15 минут.

Овощной салат из редиски и вареного картофеля

Это еще один простой рецепт летнего овощного салата. В его состав входят:

Картофель — 6 шт.;

Редис — 200 г;

Зелень — пучок;

Оливковое масло — 1-2 ст. л. для заправки;

Зелень и приправы по вкусу.

Вымойте, почистите и отварите картофель. Нарежьте его кубиками. С редиса снимите кожуру, нарежьте кружочками или полукольцами. Соедините в глубокой миске. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите, посыпьте измельченной свежей зеленью, перемешайте. Подавайте салат охлажденным.

Калорийность — 100 ккал на 100 г;

Время приготовления — 30 минут.

Белковый салат из редиски, яиц и огурцов

Благодаря яйцам в составе этот салат станет хорошим источником не только клетчатки, но и белка. Возьмите:

Редис — 200 г;

Огурцы — 1 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Зелень — пучок;

Приправы — по вкусу;

Сметану — 2-3 ст. л. для заправки (можно заменить йогуртом или оливковым маслом).

Отварите, очистите и нарежьте соломкой яйца. Редис и огурец измельчите четвертинками. Зелень нашинкуйте. Всыпьте овощи и зелень к яйцам. Посолите по вкусу, заправьте и перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике.

Калорийность — 88 ккал;

Время приготовления — 15 минут.

Салат из редиски и консервированного кальмара

Напоследок делимся рецептом салата-деликатеса для любителей морепродуктов. В его состав входят:

Редиска — 200 г;

Консервированный кальмар — 320 г;

Мята — 20 г;

Лимон — 1 шт.;

Апельсин — 1 шт.;

Хлопья чили — щепотка;

Соль и перец — по вкусу.

Выложите кальмара в дуршлаг, дайте обсохнуть, при необходимости удалите остатки хитина, нарежьте соломкой. Выжмите в пиалу сок апельсина и лимона, смешайте, можно добавить немного цедры. Редис нарежьте тонкими кольцами, залейте соком и соедините с кальмаром. Листочки мяты мелко нарежьте и добавьте в салат. Посыпьте перцем, солью и чили. Перемешайте и оставьте в холодильнике на 30 минут, чтобы салат настоялся.

Калорийность — 121 ккал на 100 г;

Время приготовления — 40 минут.

Это был топ–5 салатов с редиской. Освежающая овощная закуска станет источником витаминов и порадует насыщенным вкусом.

Ранее мы поделились подборкой лучших рецептов окрошки.