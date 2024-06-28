Диетолог дал пять советов по выбору дыни

В материале также узнаете допустимое количество, которое можно съедать в день.

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«Дыня — это сочный и сладкий плод, который является источником витаминов, минералов и антиоксидантов», — Наталья Лазуренко, врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт, озонотерапевт, IV-терапевт.



Чем полезна дыня?

В составе данного продукта большое количество витаминов и минералов.

Дыня богата витамином C. Этот водорастворимое вещество известно своим положительным влиянием на иммунитет. Он укрепляет иммунную систему, способствует повышению сопротивляемости организма к инфекциям и вирусам.

Также работает как мощный антиоксидант, улучшает состояние кожи, делает её упругой и здоровой. Защищает клетки от свободных радикалов, предотвращая окислительный стресс и старение. Участвует в синтезе коллагена. Витамин С помогает организму лучше усваивать железо из растительных и животных источников.

Данный плод – кладезь витаминов группы B. Он содержит B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин) и B9 (фолиевая кислота). Все они играют важную роль в обмене веществ и производительности клеток организма.

Фолиевая кислота в составе дыни поддерживает здоровье нервной системы. Участвует в синтезе нейротрансмиттеров, необходимых для передачи нервных импульсов. Участвует в синтезе ДНК и РНК, необходимого для правильного деления клеток и роста тканей плода. Поэтому продукт можно добавлять в рацион беременным и тем женщинам, которые планируют стать мамами.

В дыне также есть минералы, которые являются катализаторами огромного количества биохимических процессов. Так, например, калий необходим для поддержания нормального уровня жидкости внутри клеток и водно-электролитного баланса во всём организме, а магний – для правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

В семенах и кожуре содержится кремний. Он важен для поддержания здоровья костей, суставов, кожи и волос.

В составе плода есть и бета-каротин, лютеин, зеаксантин. Они помогают сохранить молодость кожи и способствуют ровному загару. При этом вещества защищают клетки кожи от воздействия вредных факторов окружающей среды и свободных радикалов внутри организма.

Сколько дыни можно съесть в день?

Дыня содержит 7,4 грамма углеводов (на 100 граммов), которые представлены простыми сахарами: глюкозой, фруктозой и сахарозой. Они являются универсальными источниками энергии. Однако при их избытке может возникнуть инсулинорезистентность, способная повлечь за собой другие нарушения углеводного обмена, такие как ожирение, сахарный диабет.

Рекомендуется съедать не более 200 граммов дыни в день: желательно в утреннее или дневное время через 15 минут после основного приёма пищи. Это поможет избежать резкого скачка глюкозы в крови.

Противопоказания

Особенно внимательно надо относиться к количеству съеденной дыни людям, которые следят за уровнем глюкозы в крови или страдают сахарным диабетом. В плоде содержится много воды – почти 90%. Однако простые сахара в ней из-за этого слишком легко усваиваются. Гликемический индекс ягоды – 65 единиц. Чем более зрелая дыня, тем выше данный показатель.

Плод содержит ещё и растворимую клетчатку. Данные волокна полностью расщепляются и являются питательной средой для микробиоты, проживающей в кишечнике. Чрезмерное употребление дыни может спровоцировать метеоризм, вздутие, послабление стула.

Поэтому ограничить порции следует тем, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Не стоит много есть и детям, так как их ЖКТ только формируется. Для них это тяжёлая пища.

Как правильно выбрать дыню?

При выборе плода следует обратить внимание на несколько ключевых моментов.

1. Запах

Зрелый плод имеет приятный сладкий и насыщенный аромат. Насторожить должно отсутствие запаха.

2. Внешний вид

Выбирайте ягоду с ярким, равномерным окрасом без тёмных следов, повреждений и микротрещин. Кожура должна быть упругой и матовой. Допускается небольшое круглое светлое пятно. Это говорит о том, что дыня лежала на земле и была лишена солнечного света. Тонкая и отслаивающаяся оболочка указывает на порчу плода.

3. Звук

Постукивая по дыне, вы должны услышать глухой звук, что указывает на спелость и сочность.

4. Вес

Дыня должна быть тяжелее своего размера. То есть, если на взгляд плод весит 4 кг, то весы должны показать 5 и больше килограммов. Это говорит о высоком содержании сока.

5. Плодоножка

Плодоножка дыни должна быть сухой и толстой.

6. Упругость

Чтобы определить упругость плода, возьмите его в руки и слегка надавите. Он должен немного пружинить. Стоит отказаться от покупки, если дыня твёрдая, как арбуз. Это указывает на незрелость. Если после нажатия остаются следы от пальцев, то ягода переспела.

Как правильно хранить дыню?

После покупки целую дыню необходимо хранить в сухом, тёмном, прохладном месте не более недели. Идеально — в погребе или подвале. Разрезанный на части плод стоит держать в холодильнике в плотно закрытом контейнере не более двух суток.