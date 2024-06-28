BreakFest 2024: в России пройдет седьмой фестиваль завтраков

Фестиваль проводится для поддержки тренда завтракать вне дома. Также благодаря проекту шеф-повара могут проявить креатив и продемонстрировать свое мастерство, а гости заведений — найти новые гастрономические увлечения или начать день со вкусом и ресторанным сервисом. Во всех городах фестиваль, как всегда, поддерживают амбассадоры и фуди.

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BreakFest организовывают коммуникационным агентством «Аппетитный маркетинг» и гастрономическим телеграм-каналом «Соль». Фестиваль развивается год от года: он стартовал как зимний, а теперь проводится и летом.

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В июле 2024 года в состав участников войдут рестораны из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Уфы и Ярославля. Впервые в фестивале примет участие Кострома, также после зимнего перерыва участвуют Самара, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск и Тюмень.

Специальное фестивальное меню будет доступно целый месяц во всех участвующих заведениях. Среди блюд можно найти как привычные омлеты, каши и сырники, так и авторские варианты завтраков.

По итогам голосования экспертного жюри будут выбраны победители, которых наградят на торжественной церемонии в августе 2024 года в Москве.

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