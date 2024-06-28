Достаем запасы: рецепт татарского азу с солеными огурцами
Азу – традиционное блюдо татарской кухни. Оно состоит из жареных кусочков мяса (говядины, баранины или молодой конины), тушенных с помидорами (или томатным соусом), луком, картофелем и обычно ломтиками соленого огурца в остром соусе.
Похожие блюда можно найти в кухнях других народов. Например, в венгерской кухне это гуляш, в русской – бефстроганов, в армянской – чанах, а в балканских странах – гювеч.
К слову, сейчас идеальный период для приготовления этого блюда. В первую очередь, потому что оно легкое и быстрое. А во-вторых, впереди многих хозяек ждет период заготовок на зиму, поэтому сейчас отличное время, чтобы использовать прошлогодние запасы.
Для приготовления нам необходимо:
- Говядина или баранина – 500 граммов;
- Репчатый лук – 2 штуки;
- Соленые огурцы – 3-4 штуки;
- Картофель (по желанию) – 5-6 штук;
- Томатная паста – 2 столовые ложки;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Морковь – 1 штука;
- Соль, перец, специи – по вкусу.
Для начала необходимо вымыть, просушить и нарезать небольшими кусочками мясо.
Затем очищаем лук и нарезаем кубиками.
На сковороду наливаем немного растительного масла и ждем, пока оно разогреется.
В горячее масло отправляем мясо и лук. Обжариваем до золотистой корочки.
В азу можно добавить картофель. Какой формой его резать, хозяйки могут решить сами. Мы же его почистили и отправили тушить с мясом.
Затем берем соленые огурцы и нарезаем их тонкой соломкой.
В сковороду отправляем огурцы, томатную пасту.
Приятного аппетита!