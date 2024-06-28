Рецепт татарского азу с солеными огурцами

Азу – традиционное блюдо татарской кухни. Оно состоит из жареных кусочков мяса (говядины, баранины или молодой конины), тушенных с помидорами (или томатным соусом), луком, картофелем и обычно ломтиками соленого огурца в остром соусе.

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Похожие блюда можно найти в кухнях других народов. Например, в венгерской кухне это гуляш, в русской – бефстроганов, в армянской – чанах, а в балканских странах – гювеч.

К слову, сейчас идеальный период для приготовления этого блюда. В первую очередь, потому что оно легкое и быстрое. А во-вторых, впереди многих хозяек ждет период заготовок на зиму, поэтому сейчас отличное время, чтобы использовать прошлогодние запасы.

Для приготовления нам необходимо:

Говядина или баранина – 500 граммов;

Репчатый лук – 2 штуки;

Соленые огурцы – 3-4 штуки;

Картофель (по желанию) – 5-6 штук;

Томатная паста – 2 столовые ложки;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Морковь – 1 штука;

Соль, перец, специи – по вкусу.

Для начала необходимо вымыть, просушить и нарезать небольшими кусочками мясо.

Затем очищаем лук и нарезаем кубиками.

На сковороду наливаем немного растительного масла и ждем, пока оно разогреется.

В горячее масло отправляем мясо и лук. Обжариваем до золотистой корочки.

В азу можно добавить картофель. Какой формой его резать, хозяйки могут решить сами. Мы же его почистили и отправили тушить с мясом.

Затем берем соленые огурцы и нарезаем их тонкой соломкой.

В сковороду отправляем огурцы, томатную пасту.

Приятного аппетита!