В Роскачестве разрабатывают ГОСТ на шаурму, который обозначит требования не только к ингредиентам, но и к процессам изготовления. Об этом сообщает газета "Известия".

Роскачество проводит работу по формированию национального стандарта для шаурмы совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. В ведомстве считают, что риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите требуют разработать новый стандарт для шаурмы. Там также подчеркнули, что до сих пор в РФ нет единых технологических регламентов, устанавливающих требования к процессам изготовления этого продукта.

"Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача – обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом", – заявили в Роскачестве.



В ведомстве отметили, что шаурма является продукцией повышенного эпидемиологического риска, так как разная температура и высокая влажность ингредиентов блюда способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов. Предполагается, что новый стандарт будет устанавливать требования к шаурме по всей цепочке производства.

Эксперты отмечают важность инициативы. По их мнению, единые стандарты приготовления, состава и качества шаурмы не повредят рынку, так как продукт популярен по всей стране, и сотрудники общепита должны точно знать, как его правильно готовить.

Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму и зафиксировало в одном из 29 образцов золотистый стафилококк, что может быть смертельно опасным для человека. В результате проведенных исследований выяснилось, что нарушения санитарно-эпидемиологических норм обнаружены в продукции 27 торговых марок. Лишь две шаурмы из 29 были без нарушений.