В Роспотребнадзоре объяснили, чем растительное молоко полезно для организма

Специалист Роспотребнадзора Марина Провоторова прежде всего отметила, что растительное молоко формально молоком не является, так как это просто смесь воды и растительных злаков.

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Эксперт отметила, что из всего многообразия продуктов, в которые входит «молоко» из кокоса, миндаля, сои и других компонентов, нужно выбирать содержащее витамины В12 и D. При вегетарианском питании именно их дефицит становится наиболее заметен.

Отмечается, что «молочные» продукты на основе кешью, грецкого ореха, миндаля и фундука наиболее богаты белками. Рекомендуется обратить внимание на наличие в составе йодированной соли, употребление которой также полезно для организма.

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