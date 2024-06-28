Врач рассказал, как правильно готовить окрошку для людей с проблемным ЖКТ

Врач Чиркова: людям с проблемным ЖКТ нельзя класть в окрошку зелёный лук. Традиционное летнее блюдо настолько универсально, что его можно «сконструировать» почти под любые особенности здоровья. Например, вместо классического рецепта есть диетический. А ещё окрошку можно даже тем, у кого больной ЖКТ. Просто из набора ингредиентов придётся кое-что исключить.

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Как готовить окрошку при проблемах с ЖКТ

Если у вас больной ЖКТ, придётся из классического рецепта окрошки исключить три ингредиента, рассказала заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова. Вот что нельзя добавлять:

Зелёный лук;

Горчицу;

Хрен.

Как не испортить вкус диетической окрошки

У многих диетические блюда ассоциируются с чем-то пресным и невкусным. В случае с окрошкой можно «облегчить» блюдо, не испортив при этом вкус, отметила Чиркова. Вот что надо поменять:

Вместо колбасы класть отварную говядину, курицу или индейку;

Вместо майонеза — сметану;

Вместо обычного кваса — окрошечный квас с минимальным содержанием сахара.

Самая правильная основа для окрошки

Люди делятся на два лагеря: кто-то делает окрошку на квасе, другие — на кефире. При этом каждый уверен, что именно такой вариант летнего супа наиболее вкусный и полезный. На самом деле не правы ни те ни другие.

Оказывается, самая полезная окрошка та, что приготовлена на минеральной воде, рассказала врач-диетолог Галина Ильенко. В таком блюде будет всего 35 ккал. И это не вся польза — подробнее тут.