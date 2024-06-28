Врач призвал пить иван-чай вместо обычного

Он обладает антисептическими и тонизирующими качествами.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» эндокринолог, терапевт, нутрициолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская отметила, что этот напиток можно сочетать с приправами.

«У нас же был национальный продукт — иван-чай, который мы поставляли в Европу и были главными производителями в мире. Возьмите его ферментированной историей, сочетайте его с приправами, очень интересная может быть комбинация. Вы получите хотя бы эффект. Потому что, например, Пётр I выпустил постановление про иван-чай — обязательное присутствие в кисете у всех войск на тот момент. Потому что его антисептические качества, поддерживающие, тонизирующие, восстанавливающие просто не сравнить даже с остальными травами».



Ранее Генварская рассказала об опасности цейлонского чая. В продукте содержится больше кофеина, чем в кофе. Перед употреблением напитка лучше выпить воды, чтобы компенсировать её потерю. Чай «подсажен масс-медиа культурой», отметила специалист.