Рецепт оладьев из куриного филе

Все, кто решает заняться фигурой и начинает соблюдать диету, сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие в рационе привычных блюд. К счастью, готовить такие блюда из разрешенных на диете ингредиентов никто не запрещает. Сегодня поделимся проверенным рецептом оладий из куриного филе, которые придумали последователи диеты Дюкана. Их можно есть даже на ночь!

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Ингредиенты:

Куриное филе — 1 кг;

Куриные яйца — 3 шт;

Молоко 1,5% — 3–4 ст. л;

Свежий укроп — 1 пучок;

Соль, перец — по вкусу;

Подсолнечное масло (при необходимости) — 1 ч. л.

Куриное филе подморозить, так, чтобы оно стало твердым, но поддавалось ножу. Мелко порубить мясо. Пропускать через мясорубку, измельчать в блендере или натирать на терке не стоит — у вас получатся обычные котлеты. В большую миску выложить рубленое филе, добавить яйца, молоко, соль и перец. Укроп мелко порезать и добавить к мясу. Все тщательно перемешать руками.

Раскалить сковороду с антипригарным покрытием. При необходимости смазать ее перед первой партией оладий растительным маслом. Из фарша руками формировать оладушки и выкладывать их на сковороду. Чем меньше получаются заготовки, тем меньше времени потребуется для их приготовления. Обжарить каждую с обеих сторон. Подавать такие оладьи можно с подсоленным греческим йогуртом.

Калорийность куриных оладий на сковороде на 100 г составляет всего 113 ккал. БЖУ: 19,81/2,81/0,64.

Примерное время приготовления: 40 минут.

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