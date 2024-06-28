В России выросло производство замороженных полуфабрикатов

В России за пять месяцев на 32% выросло производство замороженных полуфабрикатов, из которых в розничных сетях выпекают хлеб, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского союза пекарей. Отмечается, что таким образом пекарни пытаются сдержать рост цен на продукт.

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По данным издания, такое решение позволяет расширить географию поставок и сократить затраты на логистику. Кроме того, за счет более высокого срока годности такого товара можно сделать график поставок более гибким и перевозить его в разные регионы. Помимо этого, президент РСП Дмитрий Семенов заметил, что издержки хлебопеков в последнее время выросли за счет подорожания грузоперевозок, вызванного дефицитом кадров.

В то же время полуфабрикаты позволяют магазинам сокращать затраты благодаря меньшей утилизации произведенного из них хлеба, который не был продан, рассказал директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов. Число пекарен внутри магазинов за прошлый год выросло в полтора раза, а в некоторых сетях — в пять — семь раз, отметила Ассоциация компаний розничной торговли.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. По ее словам, сроки пока не определены. Также она добавила, что Минсельхоз будет просить у правительства компенсировать плодовые культуры.