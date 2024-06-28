Рецепт изысканного рыбного блюда

Изысканное рыбное блюдо порадует семью и гостей и станет основой праздничного ужина. Такое не подают даже в ресторанах. Делимся рецептом.

© РИА Новости

Возьмите пять-шесть картофелин, 500–600 граммов филе рыбы, луковицу, два помидора, 200 граммов твердого сыра, 300 граммов сметаны, зелень для украшения, соль, перец по вкусу и фольгу.

Из фольги сформируйте лодочки и смажьте их растительным маслом. Сначала выложите картофель, посолите и поперчите. На картофель выложите рыбу, порезанную на кусочки, и снова посолите и поперчите.

Рыбу накройте луком и смажьте сметаной. Отправьте выпекаться в духовку на 30–40 минут при температуре 190 градусов. Когда время выйдет, достаньте блюдо, выложите помидор, сыр и снова отправьте в духовку на 10 минут. Перед подачей посыпьте зеленью. Блюдо готово!

Ранее повар Юлия Архипова рассказала, что сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность. Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление сахара или натурального меда.