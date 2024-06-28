Рецепт варенья из смородины без варки

Заготовить ягоды на зиму можно не только в виде классического варенья. Сегодня расскажем простой рецепт заготовки клубники, смородины и других ягод и фруктов без варки.

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Ингредиенты:

Черная смородина — 1 кг;

Сахар — 1 кг.

Для начала смородину необходимо тщательно перебрать, удалить подгнившие ягоды, затем промыть, откинуть на дуршлаг, высушить, засыпать сахаром и оставить на ночь. Затем перемешать и тщательно растолочь картофелемялкой. После этого разлить полученную массу в стерилизованные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать в холодильник. Благодаря отсутствию тепловой обработки в ягодах сохраняются все витамины и полезные вещества.

Кроме смородины таким способом можно заготовить:

Клубнику;

Малину;

Клюкву;

Облепиху;

Вишню;

Лимоны (пропустить через мясорубку).

Калорийность варенья из смородины без варки в таком рецепте — 221 ккал на 100 г, содержание БЖУ — 0,5/0,2/53,5.

Время приготовления: общее — 10 часов, чистое — 1 час.

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