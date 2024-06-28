Рецепт королевского салата с коронации Елизаветы

Вариантов салата с курицей существует немало, однако «цыпленка с карри по-домашнему и листьями салата» одобрила сама ныне покойная королева Елизавета II и хранила рецепт в кулинарной книге, пишет Parade. Итак, в честь коронации, которая состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, подавали особый кремовый куриный салат с карри, посыпанный миндалем и курагой. Со временем список ингредиентов претерпел незначительные изменения — курагу стали заменять изюмом.

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Порошок карри придает сливочному соусу неповторимый вкус и насыщенный цвет, а также хорошо сочетается с курицей, орехами и сухофруктами. К слову, карри — это не какое-то заморское растение, а смесь специй, изначально используемых в индийской кухне и других странах Южной Азии. Конкретный состав современного порошка карри зависит от марки, но обычно это куркума, кориандр, тмин, пажитник, перец чили, семена горчицы, черный перец, имбирь, гвоздика и кардамон.

Если вы хотели бы приготовить королевское блюдо дома, салат с курицей — отличный выбор. Для этого необходимо всего лишь обжарить кусочки курицы и сделать простую заправку: смешать с майонезом примерно одну столовую ложку порошка карри. Затем добавить немного измельченного миндаля и кураги (или изюма). Остается только выложить смесь на листья салата. Приятного аппетита!