Классический рецепт нежного салата из крабовых палочек

Салат из крабовых палочек — это сытная и нежная закуска, которая придется по вкусу всей семье. Делимся традиционным рецептом крабового салата с рисом, яйцом и кукурузой.

© globallookpress

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г;

Кукуруза консервированная — 150 г;

Рис белый — 1 ст. л;

Яйца — 2 шт;

Майонез — 2 ст. л;

Лук, петрушка, укроп — несколько стеблей;

Соль — щепотка.

Способ приготовления

Посолите воду и варите рис до готовности (потребуется 20–25 минут).

Яйца сварите вкрутую и измельчите соломкой после остывания.

Измельчите крабовые палочки, кусочки должны быть около 5 мм в ширину. Нашинкуйте зелень. Соедините в кастрюле, добавьте рис.

Слейте аквафабу из кукурузных консервов, всыпьте кукурузу в кастрюлю.

Добавьте майонез, перемешайте. Уберите в холодильник настаиваться.

Салат с крабовыми палочками готов!

Порции — 4;

Время приготовления — 30 минут;

Калорийность — 153 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились классическим рецептом винегрета.