Эксперт составил топ-5 традиционных русских блюд для крепкого иммунитета

Топ-5 традиционных русских блюд для крепкого иммунитета составила для «Мосленты» эксперт по оздоровлению организма и питанию, автор собственной методики полезного голодания, биохакер с 15-летним опытом Евгения Гладкина.

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В первую очередь эксперт призвала есть квашеную капусту. Она насыщает ЖКТ микрофлорой, защищающей наш организм от вредных бактерий, вирусов и паразитов, поступающих извне. Чем больше в рационе ферментированных продуктов, тем лучше работает иммунная система, отметила она.

Полезны также тыквенные и подсолнечные семечки. Первые содержат множество жиров и подходят для профилактики гельминтоза, ослабляющего иммунитет, а вторые — включают ниацин и витамины группы В, регулирующие работу нервной системы.

Семечки можно есть сырыми, высушить в духовке или слегка обжарить. При этом их лучше включать в прием пищи, а не употреблять отдельно, например, во время просмотра телевизора или дружеской беседы. Когда человек ест, уровень инсулина в крови повышается, а организму для нормальной работы необходимы паузы, уточнила Гладкина. Семечки можно добавлять в любые блюда, в том числе в смузи. Они прекрасно комбинируются с мясными продуктами, салатами, десертами.

«Семена льна — уникальный продукт, особенно если не просто добавлять его в салаты или другие блюда, а готовить живую кашу. Для этого достаточно залить их водой на ночь. За этот период образуется полезная слизь, обволакивающая стенки ЖКТ и способствующая выведению из организма токсинов и паразитов. Семена льна также оказывают легкий слабительный эффект и при этом насыщают организм множеством нутриентов», — сказала специалист.



Для повышения иммунитета собеседница «Мосленты рекомендовала добавлять в рацион свеклу. Она оказывает очистительный эффект, благоприятно воздействует на работу желудка, кишечника, а также на сосуды и капилляры, стимулирует функции лимфатической системы, а значит, повышается иммунитет, проходят отеки и целлюлит.

Кроме того, важно есть и коричневую (обработанную) или зеленую гречку. Независимо от обработки, по словам Гладкиной, продукт содержит железо, кальций, калий, йод, кобальт, медь, цинк, марганец, алюминий и витамины групп В, А, Е, РР, а также редкие микроэлементы: холин, стронций, титан, селен и ванадий.

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