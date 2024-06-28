Пищевой технолог усомнилась в безопасности сырья для шаурмы

Не исключено, что специями и маринадом «маскируют» дефекты прессованного мяса.

Необходимо узаконить каждый этап приготовления продукта, чтобы защитить потребителей.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии, РЭУ им. Плеханова, кандидат технических наук Елена Мясникова.

«Прессованное мясо — его предварительно маринуют с добавлением большого количества специй. Это как раз всегда вызывает сомнения, потому что специями и маринованием можно замаскировать дефекты сырья, поэтому и определение требований к полуфабрикату, и к самому процессу приготовления, и требования к уже готовому изделию в современных предприятиях отсутствуют. Узаконить и прописать требования к каждому этапу технологического процесса, на мой взгляд, достаточно своевременно и актуально. В любом случае состав и сроки годности такого продукта вызывают с точки зрения эпидемиологической безопасности нарекания. Поэтому разработка ГОСТа — это хороший шаг для защиты потребителей и для усиления контроля за технологическим процессом от момента приёмки сырья до реализации готовой продукции». Ранее стало известно, что в России появится ГОСТ на шаурму. Его разработку совместно ведут Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров, пишут «Известия».



В публикации отмечается, что до сих пор в нашей стране не было чётких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

Кроме того, необходимость появления национального стандарта для этого блюда обусловлена санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите.

«Речь идёт о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным продуктом», — заявили в Роскачестве.



«Известия» отмечают, что новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала её изготовления до момента транспортировки и продажи.