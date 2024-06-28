Лимонад в домашних условиях: легкая пошаговая инструкция

Лимонад из апельсинов в домашних условиях: легкая пошаговая инструкция
Лимонад из апельсинов отлично охлаждает в жару. Как сделать этот напиток в домашних условиях быстро, легко и без затрат? Раскрываем секреты, делимся простым пошаговым рецептом.
Ингредиенты
- Апельсины — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Сахар — по вкусу
- Мята или базилик — для украшения
- Вода газированная — 2 л
Способ приготовления
Подготовьте ингредиенты: с цитрусовых снимите цедру, выжмите сок из половины лимона и одного апельсина. В отдельной емкости смешайте половину жидкости с цедрой и сахаром. Поставьте получившуюся смесь на плиту, прокипятите. Снимите с огня и хорошо остудите.
Возьмите подходящую емкость — графин или бутылку (желательно из стекла). На ее дно уложите лед. Остывший напиток вылейте сверху. Затем добавьте вторую половину сока.
Второй апельсин нарежьте на тонкие кружочки. Отправьте их в графин к остальному напитку. Можно добавить еще лимона.
Долейте в графин газированной воды.
Регулируйте количество сахара по своему вкусу.
Полезная информация о блюде:
- калорийность — 40 ккал на 100 мл (зависит от количества сахара);
- время приготовления — 1 ч.
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