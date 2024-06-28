Лимонад в домашних условиях: легкая пошаговая инструкция

Лимонад из апельсинов отлично охлаждает в жару. Как сделать этот напиток в домашних условиях быстро, легко и без затрат? Раскрываем секреты, делимся простым пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Апельсины — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Сахар — по вкусу

Мята или базилик — для украшения

Вода газированная — 2 л

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты: с цитрусовых снимите цедру, выжмите сок из половины лимона и одного апельсина. В отдельной емкости смешайте половину жидкости с цедрой и сахаром. Поставьте получившуюся смесь на плиту, прокипятите. Снимите с огня и хорошо остудите.

Возьмите подходящую емкость — графин или бутылку (желательно из стекла). На ее дно уложите лед. Остывший напиток вылейте сверху. Затем добавьте вторую половину сока.

Второй апельсин нарежьте на тонкие кружочки. Отправьте их в графин к остальному напитку. Можно добавить еще лимона.

Долейте в графин газированной воды.

Регулируйте количество сахара по своему вкусу.

Полезная информация о блюде:

калорийность — 40 ккал на 100 мл (зависит от количества сахара);

время приготовления — 1 ч.

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